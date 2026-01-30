HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lý do 4 khu vực ở TPHCM được bầu cử sớm hơn so với toàn quốc

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và văn bản hướng dẫn

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban bầu cử TPHCM về việc cho phép tổ chức bầu cử sớm.

Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia cơ bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử TPHCM về việc cho phép 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Ủy ban bầu cử các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc. 

Vì sao TPHCM có 4 khu vực được bầu cử sớm hơn so với toàn quốc? - Ảnh 1.

TPHCM có 4 khu vực được bầu cử sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, 23 ngày trước ngày bầu cử (tức ngày 20-2-2026 hay ngày mùng 4 Tết âm lịch) là hạn cuối tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba. 

Do đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực bỏ phiếu nêu trên nhưng phải sau ngày thực tế Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cứ đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Đồng thời, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc xác định ngày bỏ phiếu sớm trước khi tổ chức thực hiện.

Trường hợp do các yếu tố khách quan (mưa bão...) không thể mang kịp hòm phiếu phụ đến phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử sớm đã được ấn định, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 23 Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12-10-2025 của Bộ Nội vụ.

Việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và văn bản hướng dẫn.

Trước đó, Ủy ban bầu cử TPHCM có văn bản gửi Hội đồng bầu cử quốc gia xin ý kiến về tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri do đặc thù thực hiện nhiệm vụ, công việc trên biển thuộc địa bàn TPHCM.

Theo Ủy ban bầu cử TPHCM, qua rà soát, trên địa bàn Thành phố có các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh Thành phố; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro với khoảng 4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15-3-2026).

Nguyên nhân là do các cử tri này đang thực hiện lịch trình công tác trên biển kéo dài, các lệnh tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến của cơ quan, đơn vị; thực hiện nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan, công trình trên biển.

Để đảm bảo quyền cử tri, thực hiện quyền công dân theo đúng quy định pháp luật về bầu cử, Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép Ủy ban bầu cử Thành phố tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực với khoảng 4.538 cử tri.

Cụ thể, khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng; khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc Ủy ban bầu cử phường Phước Thắng; khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban bầu cử xã Long Sơn; khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng.

Tin liên quan

Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp lần thứ V với nhiều nhiệm vụ quan trọng

Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp lần thứ V với nhiều nhiệm vụ quan trọng

(NLĐO) - Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, phiên họp diễn ra trong bối cảnh phải tiến hành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng

Phường Nam Hồng Lĩnh phát huy dân chủ cơ sở, chủ động trong công tác chuẩn bị bầu cử

(NLĐO) – Phường Nam Hồng Lĩnh phát huy dân chủ cơ sở, biến ngày bầu cử thành “ngày hội của toàn dân”

Vùng 2 Hải quân chuẩn bị bầu cử cho lực lượng trên biển

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu các đơn vị chủ động, chặt chẽ trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là với lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển

