TPHCM: Phường Tân Định 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Sáng 26-5, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định, TPHCM, tổ chức hội nghị hội nghị sơ kết sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 tại phường Tân Định.

Báo cáo 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, bà Dương Thị Hồng Gấm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Định, cho biết đến nay, hệ thống chính trị tại phường cơ bản hoạt động ổn định; tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thu ngân sách hoàn thành vượt cao so với chỉ tiêu được giao; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; bộ máy từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Tính đến 20-5, phường Tân Định tiếp nhận 14.807 hồ sơ, giải quyết 14.776 hồ sơ và 100% giải quyết đúng hạn và trước hạn.

Tuy nhiên, bà Dương Thị Hồng Gấm nhìn nhận khối lượng công việc tăng lớn sau phân cấp, phân quyền trong khi biên chế và nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng; một số cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn; việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành còn có lúc chưa ổn định.

Do đó, phường kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh định mức biên chế phù hợp với đặc thù đô thị lớn và khối lượng công việc thực tế sau phân cấp, phân quyền. Đồng thời kiến nghị TPHCM quan tâm bố trí biên chế và vị trí việc làm phù hợp với khối lượng công việc thực tế tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự trách nhiệm, chuyên nghiệp, có năng lực số, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Từng đồng chí trong cấp ủy, chính quyền, từng cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý công việc; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc giải quyết công việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp" - ông Lê Đức Thanh nhấn mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; xây dựng đội ngũ cán bộ "gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc.