TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Sáng 5-1, UBND phường Tân Định, TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Trạm Y tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.

Theo đó, UBND phường Tân Định quyết định thành lập Trạm Y tế phường Tân Định trực thuộc UBND phường Tân Định và bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyệt Cầu làm Giám đốc Trạm Y tế.

Lãnh đạo phường Tân Định trao quyết định thành lập Trạm Y tế phường và quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân. Ông Nguyễn Nguyệt Cầu (bìa phải) nhận quyết định làm Giám đốc Trạm Y tế

Trạm Y tế phường Tân Định có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức nhận quyết định về công tác tại Trạm Y tế phường Tân Định

Trụ sở làm việc chính tại số 2 đường Đặng Tất, phường Tân Định. Điểm Trạm Y tế có hai địa chỉ: số 72 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định và số 64 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định.

UBND phường Tân Định cũng quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định thuộc UBND phường Tân Định; trong đó sáp nhập nguyên trạng Ban Quản lý chợ phường Tân Định và chuyển giao các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định.

Lãnh đạo phường Tân Định trao quyết định thành lập và bổ nhiệm ông Lê Quang Thiện làm Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định

Đồng thời bổ nhiệm ông Lê Quang Thiện làm Phó Giám đốc phụ trách trung tâm. Trung tâm chưa có Giám đốc. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định có trụ sở tại số 49 - 51 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định.



Cán bộ, công chức phường Tân Định nhận quyết định về công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn phường Tân Định theo quy định pháp luật hiện hành gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, công thương… và các dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức nhận quyết định về công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh phát biểu giao nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh cho rằng đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường phần lớn là những người đã quen việc, do đó việc triển khai nhiệm vụ sẽ thuận lợi.

Còn Trung tâm Cung ứng dịch vụ công sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn do phạm vi hoạt động rộng, không chỉ quản lý chợ mà còn đảm nhiệm nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường… đòi hỏi tập thể cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.