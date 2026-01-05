TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

PHAN ANH

(NLĐO) - Hai đơn vị mới được phường Tân Định thành lập góp phần hiện thực hóa mục tiêu gần dân, sát dân, bảo đảm cung ứng dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân

Sáng 5-1, UBND phường Tân Định, TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Trạm Y tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường.

Theo đó, UBND phường Tân Định quyết định thành lập Trạm Y tế phường Tân Định trực thuộc UBND phường Tân Định và bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyệt Cầu làm Giám đốc Trạm Y tế.

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Tân Định trao quyết định thành lập Trạm Y tế phường và quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân. Ông Nguyễn Nguyệt Cầu (bìa phải) nhận quyết định làm Giám đốc Trạm Y tế

Trạm Y tế phường Tân Định có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 2.

Cán bộ, công chức nhận quyết định về công tác tại Trạm Y tế phường Tân Định

Trụ sở làm việc chính tại số 2 đường Đặng Tất, phường Tân Định. Điểm Trạm Y tế có hai địa chỉ: số 72 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định và số 64 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định.

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 3.

UBND phường Tân Định cũng quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định thuộc UBND phường Tân Định; trong đó sáp nhập nguyên trạng Ban Quản lý chợ phường Tân Định và chuyển giao các thiết chế văn hóa trên địa bàn phường về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định.

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 4.

Lãnh đạo phường Tân Định trao quyết định thành lập và bổ nhiệm ông Lê Quang Thiện làm Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định

Đồng thời bổ nhiệm ông Lê Quang Thiện làm Phó Giám đốc phụ trách trung tâm. Trung tâm chưa có Giám đốc. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định có trụ sở tại số 49 - 51 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định.

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 5.

Cán bộ, công chức phường Tân Định nhận quyết định về công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn phường Tân Định theo quy định pháp luật hiện hành gồm: văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị, công thương… và các dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 6.

Cán bộ, công chức nhận quyết định về công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Định

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 7.

TPHCM: Phường Tân Định thành lập Trạm Y tế và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công - Ảnh 8.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh phát biểu giao nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định Lê Đức Thanh cho rằng đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường phần lớn là những người đã quen việc, do đó việc triển khai nhiệm vụ sẽ thuận lợi.

Còn Trung tâm Cung ứng dịch vụ công sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn do phạm vi hoạt động rộng, không chỉ quản lý chợ mà còn đảm nhiệm nhiều lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường… đòi hỏi tập thể cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng để lắng nghe người dân

TPHCM: Phường Tân Định tổ chức cà phê sáng để lắng nghe người dân

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Tân Định khẳng định tinh thần của mô hình là lắng nghe để hành động, củng cố niềm tin của người dân và uy tín của chính quyền

Phường Tân Định - TPHCM ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng

(NLĐO)- Phường Tân Định có nhiều công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử - văn hóa tiêu biểu của TPHCM: Chợ Tân Định, Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo...

Phường Tân Định, TP HCM kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

(NLĐO)- Phường Tân Định, TPHCM là vùng đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, nơi hội tụ nhiều công trình, di tích, thiết chế văn hóa - tín ngưỡng

PHƯỜNG TÂN ĐỊNH TPHCM Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Trạm Y tế phường Tân Định nhân sự phường Tân Định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo