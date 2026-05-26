TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay

Chiều 26-5, Đảng ủy phường Xuân Hòa, TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết Đảng ủy phường đã quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ các giải pháp kiện toàn bộ máy sau sắp xếp. Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa vận hành theo cơ chế "Một cửa", giúp giải quyết thủ tục hành chính của người dân thông suốt hơn. Ảnh: PHAN ANH

Vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công theo cơ chế "một cửa" đảm bảo tính công khai, minh bạch. Các quy trình, thủ tục và biểu mẫu được chuẩn hóa, niêm yết rõ ràng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chỉ số hài lòng của nhân dân đối với bộ máy sau sắp xếp.

Về kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 1-7-2025 đến 21-5-2026, phường đã giải quyết 18.729/18.729 hồ sơ trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn; hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết là 28 hồ sơ.

Kết quả tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ công của phường đạt 100%; bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đạt 97,51 điểm, loại xuất sắc.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Tại hội nghị, ông Trần Văn Nam, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao nhưng đội ngũ cán bộ, công chức của phường đã nỗ lực thích ứng, từng bước vận hành hiệu quả bộ máy mới.

Phường Xuân Hòa cũng được TPHCM lựa chọn thực hiện nhiều mô hình thí điểm như phường kiểu mẫu, chuyển đổi số, y tế gia đình… "Được thành phố chọn làm điểm vừa là niềm tự hào nhưng cũng là áp lực rất lớn. Chúng ta phải làm tốt để đáp ứng sự kỳ vọng của thành phố và người dân" - ông Trần Văn Nam nhấn mạnh.

Do đó, ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá cán bộ thực chất, công bằng, tạo động lực cho người làm tốt. Bên cạnh đó, cần nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo ở phường Xuân Hòa Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, phường Xuân Hòa đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đơn cử như mô hình "Thiết kế trang web hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ người dân phường Xuân Hòa" giúp người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ, hạn chế đi lại nhiều lần; "Xây dựng cẩm nang thủ tục hành chính trong công tác tiếp nhận hồ sơ hành chính" giúp cán bộ, công chức nhanh chóng xác định thẩm quyền, thành phần hồ sơ và nội dung để hướng dẫn người dân. Lễ hội Đua Ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng năm 2025. Mô hình "Đường cờ Tổ quốc" tại 15 tuyến đường chính trên địa bàn; Đề án "Phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử - văn hóa và công trình kiến trúc nghệ thuật"; tổ chức tuyến du lịch "Xuân Hòa - dáng xưa trong phố mới"; Lễ hội Đua Ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng năm 2025. Cùng với đó, triển khai thí điểm đổi mới hoạt động Trạm Y tế phường theo mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình"; mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng; "Lắng nghe - đồng hành - chia sẻ", "Xuân Hòa nghĩa tình", "Đồng hành sẻ chia, giúp hộ vượt khó"...



