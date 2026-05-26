TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay

PHAN ANH

(NLĐO)- Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ công đạt 100%; bộ chỉ số phục vụ người dân đạt xuất sắc

Chiều 26-5, Đảng ủy phường Xuân Hòa, TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa, cho biết Đảng ủy phường đã quán triệt nghiêm túc, triển khai đồng bộ các giải pháp kiện toàn bộ máy sau sắp xếp. Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương.

TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay - Ảnh 1.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa vận hành theo cơ chế "Một cửa", giúp giải quyết thủ tục hành chính của người dân thông suốt hơn. Ảnh: PHAN ANH

Vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công theo cơ chế "một cửa" đảm bảo tính công khai, minh bạch. Các quy trình, thủ tục và biểu mẫu được chuẩn hóa, niêm yết rõ ràng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chỉ số hài lòng của nhân dân đối với bộ máy sau sắp xếp.

Về kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 1-7-2025 đến 21-5-2026, phường đã giải quyết 18.729/18.729 hồ sơ trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn; hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết là 28 hồ sơ.

Kết quả tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ công của phường đạt 100%; bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công đạt 97,51 điểm, loại xuất sắc.

TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Tại hội nghị, ông Trần Văn Nam, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao nhưng đội ngũ cán bộ, công chức của phường đã nỗ lực thích ứng, từng bước vận hành hiệu quả bộ máy mới.

Phường Xuân Hòa cũng được TPHCM lựa chọn thực hiện nhiều mô hình thí điểm như phường kiểu mẫu, chuyển đổi số, y tế gia đình… "Được thành phố chọn làm điểm vừa là niềm tự hào nhưng cũng là áp lực rất lớn. Chúng ta phải làm tốt để đáp ứng sự kỳ vọng của thành phố và người dân" - ông Trần Văn Nam nhấn mạnh.

Do đó, ông yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá cán bộ thực chất, công bằng, tạo động lực cho người làm tốt. Bên cạnh đó, cần nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo ở phường Xuân Hòa

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, phường Xuân Hòa đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đơn cử như mô hình "Thiết kế trang web hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ người dân phường Xuân Hòa" giúp người dân chủ động chuẩn bị hồ sơ, hạn chế đi lại nhiều lần; "Xây dựng cẩm nang thủ tục hành chính trong công tác tiếp nhận hồ sơ hành chính" giúp cán bộ, công chức nhanh chóng xác định thẩm quyền, thành phần hồ sơ và nội dung để hướng dẫn người dân.

TPHCM: Phường Xuân Hòa giải quyết hồ sơ 100% đúng hạn, nhiều cách làm hay - Ảnh 3.

Lễ hội Đua Ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng năm 2025.

Mô hình "Đường cờ Tổ quốc" tại 15 tuyến đường chính trên địa bàn; Đề án "Phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử - văn hóa và công trình kiến trúc nghệ thuật"; tổ chức tuyến du lịch "Xuân Hòa - dáng xưa trong phố mới"; Lễ hội Đua Ghe Ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng năm 2025.

Cùng với đó, triển khai thí điểm đổi mới hoạt động Trạm Y tế phường theo mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình"; mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng; "Lắng nghe - đồng hành - chia sẻ", "Xuân Hòa nghĩa tình", "Đồng hành sẻ chia, giúp hộ vượt khó"...


Tin liên quan

TPHCM: Phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

TPHCM: Phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tạo ra một không gian sinh hoạt chính trị, giúp cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác một cách tự nhiên và gần gũi

Phường Xuân Hòa dẹp lấn chiếm, tháo "chuồng cọp", gắn bảng số nhà mới

(NLĐO) - Ra quân chỉnh trang đô thị, phường Xuân Hòa đồng loạt dẹp lấn chiếm, tháo “chuồng cọp”, chỉnh bảng số nhà, nâng chất lượng sống cho người dân

TPHCM: Người dân phường Xuân Hòa được bác sĩ đến khám tận nhà

(NLĐO)- 6 đội "bác sĩ gia đình" của phường Xuân Hòa sẽ đến tận nhà người dân để thu thập thông tin sức khỏe và khám, tư vấn

TPHCM chính quyền 2 cấp phường Xuân Hòa 100% hồ sơ đúng hạn sơ kết 1 năm chính quyền 2 cấp nhiều cách làm hay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo