TPHCM ra “tối hậu thư” về kỹ năng số với cán bộ, công chức

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số

UBND TPHCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 14/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết học tập, nâng cao và đánh giá kiến thức, kỹ năng số.

Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng bộ học liệu được ban hành theo Quyết định 522/ 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được đăng tải trên nền tảng "Bình dân học vụ số" để chủ động tự học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập trên nền tảng "Bình dân học vụ số" hằng năm.

UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo, thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng của cơ quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành việc học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về việc đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc. Thời gian hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 31-12-2026.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM được giao xây dựng, ban hành và đăng tải chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số đăng tải trên nền tảng "Bình dân học vụ số" để cán bộ, công chức, viên chức của thành phố chủ động, tự học tập, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian hoàn thành trước ngày 1-4-2027.

Công an TPHCM có nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu trong việc sử dụng nền tảng "Bình dân học vụ số".

TPHCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp được vay tối đa 300 triệu đồng

(NLĐO) - Sở Nội vụ - Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM hướng dẫn cho vay hỗ trợ việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc.

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND TP, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức

Thông điệp Chủ tịch UBND TPHCM gửi đến cán bộ, công chức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm

