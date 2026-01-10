HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM sẵn sàng ứng phó các dịch bệnh mới

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Trước cảnh báo của WHO về khả năng xuất hiện các đại dịch mới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó.

Thông tin này được bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai hoạt động trọng tâm năm 2026 của ngành y tế TPHCM, ngày 10-1.

Theo bác sĩ Nga, bối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng chống dịch, trong đó nổi bật là địa bàn rộng, dân số đông, biến động dân cư lớn; năng lực các trạm y tế chưa đồng đều; hệ thống dữ liệu y tế còn phân mảnh, ảnh hưởng đến việc giám sát và ra quyết định đáp ứng dịch bệnh.

TPHCM sẽ có hệ thống giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh - Ảnh 2.

Người dân được bác sĩ Trạm Y tế phường Xuân Hoà khám bệnh

Trong khi đó, TPHCM luôn đối mặt nguy cơ các dịch bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi; đồng thời có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập do là đầu mối giao thương quốc tế. Trước cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về khả năng xuất hiện các đại dịch mới, Thành ủy và Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo ngành y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó.

HCDC xác định 4 nhóm năng lực cốt lõi gồm: dự phòng, giám sát, đáp ứng và phối hợp. Trong đó, trọng tâm là bảo đảm bao phủ miễn dịch cộng đồng ở quy mô phường, xã với tỉ lệ tiêm chủng đạt ít nhất 95% cho từng địa bàn, nhất là nhóm trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Bên cạnh đó, thành phố đang xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh trên nền tảng công nghệ thông tin, hợp nhất dữ liệu toàn địa bàn, phát triển các mô hình dự báo dịch bệnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng quan trọng giúp TPHCM chủ động phòng chống dịch bệnh trong điều kiện hiện nay.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, năm 2025 là năm đặc biệt nhiều áp lực khi ngành vừa mở rộng quy mô sau sắp xếp, hợp nhất hệ thống y tế, vừa phải tinh gọn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng vẫn bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân an toàn, liên tục. Việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ cho thấy hệ thống y tế thành phố đã "chịu tải", đứng vững và có nền tảng để bước sang giai đoạn phát triển mới.

Ngành y tế TPHCM sẽ hoạt động theo mô hình hệ thống y tế "đa tầng – đa cực – đa trung tâm", không còn dừng ở định hướng mà phải được triển khai đồng bộ, thực chất. 

Trong đó, "đa tầng" được xác định là nguyên tắc tổ chức bắt buộc, y tế cơ sở giữ vai trò sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu. Bệnh viện tuyến cơ bản giải quyết phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh thông thường; các bệnh viện chuyên sâu tập trung kỹ thuật cao, mũi nhọn. Việc phân tầng rõ ràng không nhằm chia cắt mà để tăng liên thông, giảm chuyển tuyến không cần thiết và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của toàn ngành y tế thành phố trong bối cảnh nhiều áp lực nhưng cũng mở ra cơ hội đổi mới, tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng hiện đại, bền vững. Lãnh TPHCM nhấn mạnh y tế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trụ cột của an sinh xã hội, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh đô thị; là yếu tố then chốt để TPHCM hướng tới mô hình thành phố thông minh, đáng sống và hội nhập khu vực.

Sang năm 2026, ngành y tế TPHCM cần bám sát chủ đề năm của thành phố, triển khai hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Củng cố y tế dự phòng; tiếp tục tổ chức lại hệ thống theo mô hình đa tầng; phát triển y tế chuyên sâu gắn với y tế cơ sở; đột phá chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng; nâng cao năng lực và niềm tin của y tế cơ sở; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa phục vụ và cơ chế đãi ngộ phù hợp.


Tin liên quan

Sở Y tế TP HCM từng kiểm tra một công ty của chồng bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Sở Y tế TP HCM từng kiểm tra một công ty của chồng bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

(NLĐO) - Trong đợt kiểm tra, đoàn tập trung vào 10 sản phẩm mang tên Doctor Magic và ghi nhận nhiều sai phạm.

10 sự kiện nào nổi bật nhất của ngành Y tế TP HCM năm 2025?

(NLĐO) - Năm 2025 ngành y tế TPHCM đã mở rộng không gian phát triển, vận hành với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân.

Báo động: Kho máu y tế TP HCM đang cạn

Kho máu ở TP HCM hiện chỉ còn một nửa mức an toàn. Sở Y tế kêu gọi người dân hiến máu để bảo đảm cấp cứu và điều trị

Phó giám đốc giám đốc sở sở y tế Đông Nam Bộ hệ thống Y tế xây dựng kế hoạch Trung tâm kiểm soát Sở Y tế TPHCM giám sát dịch bệnh ngành y tế TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo