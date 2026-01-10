TPHCM sẵn sàng ứng phó các dịch bệnh mới

Thông tin này được bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật T PHCM (HCDC), cho biết tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai hoạt động trọng tâm năm 2026 của ngành y tế TPHCM, ngày 10-1.

Theo bác sĩ Nga, bối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng chống dịch, trong đó nổi bật là địa bàn rộng, dân số đông, biến động dân cư lớn; năng lực các trạm y tế chưa đồng đều; hệ thống dữ liệu y tế còn phân mảnh, ảnh hưởng đến việc giám sát và ra quyết định đáp ứng dịch bệnh.

Người dân được bác sĩ Trạm Y tế phường Xuân Hoà khám bệnh

Trong khi đó, TPHCM luôn đối mặt nguy cơ các dịch bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi; đồng thời có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập do là đầu mối giao thương quốc tế. Trước cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về khả năng xuất hiện các đại dịch mới, Thành ủy và Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo ngành y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó.

HCDC xác định 4 nhóm năng lực cốt lõi gồm: dự phòng, giám sát, đáp ứng và phối hợp. Trong đó, trọng tâm là bảo đảm bao phủ miễn dịch cộng đồng ở quy mô phường, xã với tỉ lệ tiêm chủng đạt ít nhất 95% cho từng địa bàn, nhất là nhóm trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền.



Bên cạnh đó, thành phố đang xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm dịch bệnh trên nền tảng công nghệ thông tin, hợp nhất dữ liệu toàn địa bàn, phát triển các mô hình dự báo dịch bệnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là nền tảng quan trọng giúp TPHCM chủ động phòng chống dịch bệnh trong điều kiện hiện nay.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, năm 2025 là năm đặc biệt nhiều áp lực khi ngành vừa mở rộng quy mô sau sắp xếp, hợp nhất hệ thống y tế, vừa phải tinh gọn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhưng vẫn bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân an toàn, liên tục. Việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ cho thấy hệ thống y tế thành phố đã "chịu tải", đứng vững và có nền tảng để bước sang giai đoạn phát triển mới.

Ngành y tế TPHCM sẽ hoạt động theo mô hình hệ thống y tế "đa tầng – đa cực – đa trung tâm", không còn dừng ở định hướng mà phải được triển khai đồng bộ, thực chất.

Trong đó, "đa tầng" được xác định là nguyên tắc tổ chức bắt buộc, y tế cơ sở giữ vai trò sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu. Bệnh viện tuyến cơ bản giải quyết phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh thông thường; các bệnh viện chuyên sâu tập trung kỹ thuật cao, mũi nhọn. Việc phân tầng rõ ràng không nhằm chia cắt mà để tăng liên thông, giảm chuyển tuyến không cần thiết và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp quan trọng của toàn ngành y tế thành phố trong bối cảnh nhiều áp lực nhưng cũng mở ra cơ hội đổi mới, tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng hiện đại, bền vững. Lãnh TPHCM nhấn mạnh y tế không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trụ cột của an sinh xã hội, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh đô thị; là yếu tố then chốt để TPHCM hướng tới mô hình thành phố thông minh, đáng sống và hội nhập khu vực. Sang năm 2026, ngành y tế TPHCM cần bám sát chủ đề năm của thành phố, triển khai hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Củng cố y tế dự phòng; tiếp tục tổ chức lại hệ thống theo mô hình đa tầng; phát triển y tế chuyên sâu gắn với y tế cơ sở; đột phá chuyển đổi số, lấy dữ liệu làm nền tảng; nâng cao năng lực và niềm tin của y tế cơ sở; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng văn hóa phục vụ và cơ chế đãi ngộ phù hợp.



