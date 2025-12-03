TPHCM sắp đón kỳ triều cường vượt báo động 3

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm. Những ngày tới, mực nước sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười (Âm lịch).
Theo đó, đỉnh triều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày 5 và 6-12.
Dự báo, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có mực nước khoảng 1,65-1,7 m ở mức trên báo động 3 từ 0,05-0,1 m; thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ.
Còn tại trạm Thủ Dầu Một, có mực nước khoảng 1,73-1,78 m, ở mức trên báo động 3 từ 0,13-0,18 m.
Cơ quan dự báo cũng khuyến cáo, người dân cần đề phòng mưa lớn, gió Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TPHCM.
Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.
Hình thái thời tiết chung ở TPHCM trong những ngày tới có áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần, khoảng ngày 7 và 8-12 được tăng cường trở lại. Trên các vùng biển phía Nam Bộ, gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Bộ hoạt động ổn định.
Khu vực TPHCM cần đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
