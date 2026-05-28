Thời sự

TPHCM sẽ bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

G.Nam

(NLĐO) - TPHCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tối 2-7, nhân kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 28-5, tại họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM, ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026).

Theo kế hoạch, lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 2-7 tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Tiếp đó, lễ kỷ niệm chính thức được tổ chức lúc 8 giờ 15 cùng ngày tại Hội trường Thống Nhất.

Điểm nhấn trong ngày là chương trình cầu truyền hình đặc biệt vào tối 2-7, kết nối giữa Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), cùng các điểm cầu tại nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thông tin

Đáng chú ý, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2-7, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật. Pháo hoa tầm cao được bắn tại ba điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Ngoài ra, các điểm bắn tầm thấp sẽ được bố trí phù hợp tại nhiều khu vực khác.

Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao cũng được tổ chức như thực hiện bản ghi hình ca nhạc chủ đề "TPHCM rạng rỡ tên Người"; đi bộ đồng hành; biểu diễn xiếc, rối tổng hợp tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ; chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn 3D mapping quốc tế trước trụ sở UBND TPHCM từ ngày 1 đến 5-7, khung giờ 19 giờ 30 đến 21 giờ.

Dịp này, TPHCM còn tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách, Hội sách thiếu nhi TPHCM lần thứ 6 cùng nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác được tổ chức quy mô cấp thành phố tại đường Đồng Khởi, công viên đường Nguyễn Du và Nhà truyền thống cách mạng, đồng thời triển khai rộng khắp tại cơ sở.

Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 – 5.6.2026) cũng được tổ chức, gồm dâng hương, dâng hoa, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Nhiều hoạt động hè dành cho thiếu nhi

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp Thành đoàn triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ thiếu nhi trong dịp hè 2026.

Ở lĩnh vực văn hóa, thành phố tổ chức triển lãm "Bác Hồ với thiếu nhi" kết hợp trải nghiệm, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều chương trình, sự kiện dành cho trẻ em cũng được triển khai như Lễ hội Thiếu nhi TPHCM (Kids Fest) lần thứ 4, hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam", "Em yêu thành phố của em"… Bên cạnh đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đa dạng như múa rối, xiếc, ca múa nhạc, kịch, nghệ thuật truyền thống và các hội thi văn nghệ thiếu nhi. Dịp hè, các bảo tàng trực thuộc Sở cũng áp dụng chính sách miễn, giảm giá vé hoặc tặng vé cho thiếu nhi tham quan, vui chơi.

Ở lĩnh vực thể thao, thành phố đẩy mạnh chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước năm 2026; tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em, hỗ trợ tập luyện cho vận động viên bơi khuyết tật và triển khai chương trình kỹ năng sinh tồn khi sử dụng SUP. Đồng thời, nhiều hoạt động thể thao hè được tổ chức nhân Ngày Olympic quốc tế (23-6) với các trò chơi vận động, kéo co, nhảy bao bố, thể thao biển, bóng chuyền bãi biển…

Trong tháng 6, TPHCM tổ chức loạt giải thể thao như teqball, aerobic, bắn súng, bơi - lặn, bóng bàn, cờ vua, futsal, võ cổ truyền. Tháng 7 tiếp tục với các giải bóng chuyền, bóng rổ, boxing, cầu lông, Tuần lễ thể thao biển, Festival bóng đá THCS. Sang tháng 8 là các giải vovinam, judo, bắn cung, bơi lội nhi đồng cùng Festival bóng đá tiểu học và bóng đá cộng đồng.


Tin liên quan

Bắn pháo hoa chào mừng lễ công bố thành lập TP Đồng Nai

Bắn pháo hoa chào mừng lễ công bố thành lập TP Đồng Nai

(NLĐO) - Tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai sẽ có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng

TPHCM tổ chức thêm 1 đợt bắn pháo hoa trong tháng 7-2026

(NLĐO) - TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm và các điểm bắn tầm thấp phù hợp khác vào đêm 2-7-2026

Chi tiết thời gian, địa điểm bắn pháo hoa dịp 30-4 tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

