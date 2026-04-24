TPHCM tổ chức thêm 1 đợt bắn pháo hoa trong tháng 7-2026

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo cao điểm hành động trong toàn hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ đến 168 phường, xã, đặc khu, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo khí thế thi đua sôi nổi tại TPHCM.

TPHCM sẽ bắn pháo hoa vào đêm 2-7

Nhân dịp này, UBND TPHCM phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị. Trong quý II và III/2026, thành phố phấn đấu thực hiện ít nhất 200 công trình chào mừng.

Thành phố kêu gọi toàn dân tại 168 phường, xã, đặc khu cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự đô thị, cải thiện môi trường sống, biến mỗi tuyến hẻm, dòng kênh trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là việc khởi công và thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Trong đó, TPHCM dự kiến hoàn thành 70 dự án với 1.251 phòng học mới, đồng thời khởi công 100 dự án khác, bổ sung khoảng 1.514 phòng học.

Nhiều công trình trọng điểm cũng sẽ được triển khai như: đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành; cao tốc Hồ Tràm – Sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành; cụm cảng biển Cái Mép Hạ; dự án cầu/hầm vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu; thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế.

Dịp này, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm, gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và các điểm bắn tầm thấp phù hợp khác (nếu có).

Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, thứ năm, ngày 2-7.

Cũng theo kế hoạch, TPHCM còn tổ chức các hoạt động kỷ niệm khác: triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách và Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần VI; triển lãm ảnh; tổ chức hội thảo khoa học về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của thành phố qua 50 năm chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh...