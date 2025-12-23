Vụ hơn 100 người nghi ngộ độc ở TPHCM: Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở cung cấp bánh mì

Ngày 23-12, Sở Y tế TPHCM cho biết thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì N.H ở đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (TPHCM).

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Ngọc Giang

Theo Sở Y tế, đến 10 giờ cùng ngày, 6 cơ sở y tế đã tiếp nhận và điều trị cho 102 bệnh nhân có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nặng

Cụ thể: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (49 trường hợp, trong đó có một số trường hợp tiếp nhận từ các phòng khám đến), Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm (21 trường hợp), Trung tâm y tế Phú Mỹ (12 trường hợp), Phòng khám Đa khoa Asia (9 trường hợp), Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (19 trường hợp), Phòng khám Tâm An – Tân Thành (1 trường hợp). Tất cả các trường hợp này đều ghi nhận ăn bánh mì được mua tại địa chỉ nêu trên.

Trong đó có 61 trường hợp phải nhập viện để điều trị (Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa 49 trường hợp, Trung tâm Y tế Phú Mỹ 12 trường hợp).

Đa số người bệnh có chung các triệu chứng: đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ,.. phù hợp với triệu chứng ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa.

Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân diễn tiến ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nặng. Các cơ sở y tế đang tiếp tục theo dõi, điều trị theo quy định chuyên môn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế TPHCM đã thông tin ngay đến Sở An toàn thực phẩm để điều tra, xác minh, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành, lấy mẫu xét nghiệm. Mọi diễn biến về số ca nặng hoặc biến chứng (nếu có) đều được báo cáo khẩn cấp về Sở Y tế để có phương án xử lý kịp thời.

Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh mì

Cùng ngày, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) cho biết đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Trung tâm Y tế khu vực và lực lượng công an tiến hành lấy 9 mẫu thực phẩm tại trụ sở chính của cơ sở bánh mì N.H để gửi đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời, phường cũng thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh mì đã cung cấp sản phẩm cho cơ sở kinh doanh bánh mì N.H và có báo cáo bằng văn bản kết quả về UBND thành phố, Sở An toàn thực phẩm cũng như các đơn vị liên quan.

Các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp phải nhập viện

Trước đó, làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở bánh mì N.H xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh và hợp đồng mua bán thực phẩm chả lụa. Tuy nhiên, cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên; đồng thời không có hợp đồng cung cấp bánh mì, rau thơm, dưa leo.

Theo tường trình, khi nhận được thông tin có người nghi ngộ độc, cơ sở đã chủ động đóng cửa từ 11 giờ ngày 21-12. Cơ quan chức năng xác định bánh mì N.H hoạt động tại 2 địa điểm, trong đó có một xe đẩy bán trung bình khoảng 600 ổ/ngày và một điểm sơ chế, bán khoảng 200 ổ/ngày. Lực lượng chức năng đã niêm phong tủ mát chứa các thực phẩm còn lại để phục vụ điều tra.