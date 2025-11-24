TPHCM sẽ làm việc với chuyên gia Hà Lan để tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Chiều 24-11, Tổ đại biểu HĐND TP HCM - Đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe các ý kiến phản ánh, đóng góp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy đã đại diện Tổ đại biểu phản hồi, trao đổi với cử tri.

Tổ đại biểu HĐND TP HCM - Đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng

Liên quan đến việc xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), ông Trần Văn Bảy cho biết quyết định này đã được lãnh đạo thành phố cân nhắc rất kỹ trong bối cảnh thiếu mảng xanh trầm trọng.



Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy phản hồi các ý kiến của cử tri

Theo ông Trần Văn Bảy, cử tri các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng lãng phí của khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Do đó, quyết định xây dựng công viên tại khu đất này một phần đến từ sự lắng nghe, tiếp thu ý chí, nguyện vọng cử tri.

Chủ trương này cũng đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của người dân và đã có doanh nghiệp tham gia đồng hành với thành phố trong triển khai xây dựng công viên.

Thông tin thêm đến các cử tri, ông Trần Văn Bảy cho hay sau hợp nhất, sáp nhập, TPHCM có nhiều trụ sở dôi dư. Bên cạnh ưu tiên sử dụng các trụ sở này cho y tế, giáo dục thì TPHCM cũng sẽ ưu tiên cho việc làm công viên.

Cử tri đóng góp ý kiến

Trước phản ánh của cử tri về dự án chống ngập 10 ngàn tỉ đồng bị trễ hẹn và tình trạng ngập nước, sụt lún đang diễn ra, ông Trần Văn Bảy cho biết lãnh đạo thành phố cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp.

Theo ông Trần Văn Bảy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng TPHCM bị sụt lún nhanh trong những năm gần đây. Trong đó có biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nước biển dâng, mật độ xây dựng quá lớn... Nhiều yếu tố cộng lại khiến TPHCM lún rất nhanh so với các nước trên thế giới.

Dù Trung ương có chủ trương cho TPHCM triển khai dự án chống ngập 10 ngàn tỉ nhưng trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc. "Gần đây, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố rất quyết liệt để hoàn thành dự án này, chống lãng phí" - ông Trần Văn Bảy nói.

Theo ông, lãnh đạo TPHCM yêu cầu bằng mọi giá phải hoàn thành và đưa dự án chống ngập 10 ngàn tỉ đi vào hoạt động trong năm 2026. TP HCM đang quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc bằng cách đàm phán với ngân hàng và đơn vị thi công. "Lãnh đạo TPHCM quyết tâm trong sang năm sẽ đưa dự án chống ngập đi vào hoạt động, góp phần làm giảm ngập nước" - ông Trần Văn Bảy thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng cũng chỉ là 1 giải pháp công trình. Còn rất nhiều giải pháp khác cần được thực hiện đồng bộ để giảm ngập cho thành phố.

"Tới đây, lãnh đạo TPHCM sẽ làm việc với các chuyên gia Hà Lan nhằm tư vấn cho thành phố những giải pháp cấp bách trên địa bàn để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hà Lan là đất nước sống chung với nước biển dâng, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này" - ông Trần Văn Bảy nói.