TPHCM sẽ làm việc với chuyên gia Hà Lan để tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM sẽ làm việc với chuyên gia Hà Lan để tìm giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy, Hà Lan có nhiều kinh nghiệm trong việc sống chung với nước biển dâng

Chiều 24-11, Tổ đại biểu HĐND TP HCM - Đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng trước kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau khi nghe các ý kiến phản ánh, đóng góp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy đã đại diện Tổ đại biểu phản hồi, trao đổi với cử tri.

- Ảnh 1.

Tổ đại biểu HĐND TP HCM - Đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng

Liên quan đến việc xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), ông Trần Văn Bảy cho biết quyết định này đã được lãnh đạo thành phố cân nhắc rất kỹ trong bối cảnh thiếu mảng xanh trầm trọng. 

- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Văn Bảy phản hồi các ý kiến của cử tri

Theo ông Trần Văn Bảy, cử tri các phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng lãng phí của khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Do đó, quyết định xây dựng công viên tại khu đất này một phần đến từ sự lắng nghe, tiếp thu ý chí, nguyện vọng cử tri.

Chủ trương này cũng đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của người dân và đã có doanh nghiệp tham gia đồng hành với thành phố trong triển khai xây dựng công viên.

Thông tin thêm đến các cử tri, ông Trần Văn Bảy cho hay sau hợp nhất, sáp nhập, TPHCM có nhiều trụ sở dôi dư. Bên cạnh ưu tiên sử dụng các trụ sở này cho y tế, giáo dục thì TPHCM cũng sẽ ưu tiên cho việc làm công viên.

- Ảnh 3.

Cử tri đóng góp ý kiến

Trước phản ánh của cử tri về dự án chống ngập 10 ngàn tỉ đồng bị trễ hẹn và tình trạng ngập nước, sụt lún đang diễn ra, ông Trần Văn Bảy cho biết lãnh đạo thành phố cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp.

Theo ông Trần Văn Bảy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng TPHCM bị sụt lún nhanh trong những năm gần đây. Trong đó có biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nước biển dâng, mật độ xây dựng quá lớn... Nhiều yếu tố cộng lại khiến TPHCM lún rất nhanh so với các nước trên thế giới. 

Dù Trung ương có chủ trương cho TPHCM triển khai dự án chống ngập 10 ngàn tỉ nhưng trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc. "Gần đây, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố rất quyết liệt để hoàn thành dự án này, chống lãng phí" - ông Trần Văn Bảy nói.

Theo ông, lãnh đạo TPHCM yêu cầu bằng mọi giá phải hoàn thành và đưa dự án chống ngập 10 ngàn tỉ đi vào hoạt động trong năm 2026. TP HCM đang quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc bằng cách đàm phán với ngân hàng và đơn vị thi công. "Lãnh đạo TPHCM quyết tâm trong sang năm sẽ đưa dự án chống ngập đi vào hoạt động, góp phần làm giảm ngập nước" - ông Trần Văn Bảy thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng cũng chỉ là 1 giải pháp công trình. Còn rất nhiều giải pháp khác cần được thực hiện đồng bộ để giảm ngập cho thành phố. 

"Tới đây, lãnh đạo TPHCM sẽ làm việc với các chuyên gia Hà Lan nhằm tư vấn cho thành phố những giải pháp cấp bách trên địa bàn để ứng phó với biến đổi khí hậu. Hà Lan là đất nước sống chung với nước biển dâng, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này" - ông Trần Văn Bảy nói.

Tin liên quan

Phường An Khánh đề xuất chống ngập cho các đường 12, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng

Phường An Khánh đề xuất chống ngập cho các đường 12, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng

(NLĐO) - Trong thời gian ngắn, Đảng bộ phường An Khánh đã nhanh chóng ổn định, ban hành cơ bản đầy đủ các quy chế, văn bản để tạo cơ sở hoạt động

Tìm giải pháp chống ngập hiệu quả

Dù được đầu tư nhiều công trình tiền tỉ nhưng đến nay, hàng loạt khu vực ở TP Cần Thơ vẫn luôn ngập sâu vào mùa mưa và những đợt triều cường.

TP HCM sẽ cưỡng chế hộ dân không bàn giao mặt bằng tại dự án chống ngập suối Cái

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là công đoạn khó khăn nhất, nếu không quyết liệt thì sẽ khó đạt kế hoạch

biến đổi khí hậu TP HCM Phó Chủ tịch UBND nước biển dâng Trần Văn Bảy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo