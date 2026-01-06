TPHCM sẽ thành lập Tổng công ty đường sắt đô thị

Chiều 6-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 tại Bộ Tài chính.

Trong phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã khái quát các kết quả mà ngành tài chính đã đạt được trong năm qua trên nhiều mặt, trong đó có hoàn thiện thể chế với số lượng văn bản pháp luật, chính sách lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản, giải pháp điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính đã thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu gắn với chuyển đổi số để thu đúng, thu đủ; triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, cho an sinh xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy đầu tư toàn xã hội, phát triển các thành phần kinh tế. Phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán ngày càng hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính cũng nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, khó khăn thách thức khi áp lực điều hành chính sách tài chính, thúc đẩy vốn đầu tư xã hội khoảng 40% GDP trong giai đoạn tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Bước sang năm 2026, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định các mục tiêu rất cao với tăng trưởng kinh tế năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

"Bộ Tài chính nói riêng và toàn ngành tài chính phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả các mặt công tác; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, cơ quan, địa phương để kịp thời hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương như tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo các kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ về tài chính, ngân sách, đầu tư. Đồng thời, nêu ra các kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và giai đoạn tới.

Tại điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Công Vinh nêu rõ các kết quả tích cực mà thành phố đã được trong năm qua, đặc biệt từ thời điểm sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sang năm 2026, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, ông Nguyễn Công Vinh cho biết TPHCM xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào Trung tâm tài chính quốc tế, đường sắt đô thị và khu thương mại tự do.

Đối với Trung tâm tài chính quốc tế, ông Nguyễn Công Vinh cho biết đã được Chính phủ công bố thành lập với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TPHCM và TP Đà Nẵng. Trên cơ sở các Nghị định được Chính phủ ban hành để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, TPHCM đã kịp thời triển khai, chủ động chuẩn bị nguồn lực, cơ sở vật chất, nhân lực điều hành.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, TPHCM đã tiếp cận 50 nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy trung tâm phát triển nhanh chóng, bền vững. Với việc vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế, ông Vinh cho rằng không chỉ giúp TPHCM phát triển mà còn lan tỏa cho vùng động lực phía Nam và cả nước.

Về đường sắt đô thị, theo lãnh đạo UBND TPHCM, việc huy động nguồn lực lớn cho các dự án đặt ra áp lực không nhỏ. Do, đó, TPHCM tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác công - tư, triển khai các dự án theo hình thức TOD để huy động nguồn lực.

Ông Nguyễn Công Vinh cho biết TPHCM dự kiến thành lập Tổng công ty đường sắt đô thị để thực hiện các mục tiêu về phát triển đường sắt đô thị tại TP HCM. Theo ông, đây là mô hình đã thành công tại các nước trên thế giới.

Về khu thương mại tự do, đây là bước đi chiến lược, phát huy tiềm năng của TP trong xuất nhập khẩu, thu hút các nguồn lực đầu tư, trong đó có vốn FDI. Theo ông Nguyễn Công Vinh, TPHCM đặt mục tiêu thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, qua đó thúc đẩy phát triển khu thương mại tự do, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP của thành phố.