TPHCM sơ kết chính quyền địa phương 2 cấp: Tránh bệnh thành tích, đánh giá chung chung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM sơ kết chính quyền địa phương 2 cấp: Tránh bệnh thành tích, đánh giá chung chung

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TPHCM yêu cầu sơ kết một năm chính quyền đại phương 2 cấp nghiêm túc, thực chất; làm rõ hiệu quả, chỉ ra vướng mắc, đo mức hài lòng của người dân

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Mục đích của đợt sơ kết nhằm làm rõ những kết quả nổi bật, điển hình, cơ bản đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc chủ yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

TPHCM sơ kết chính quyền địa phương 2 cấp: Tránh bệnh thành tích, đánh giá chung chung - Ảnh 1.

TPHCM chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2030 để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là cấp xã, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

UBND TPHCM yêu cầu việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, bảo đảm phản ánh đầy đủ, đúng thực tiễn, đúng hiệu quả triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tránh bệnh thành tích, hình thức, đánh giá chung chung.

UBND TPHCM đề nghị sở, ngành, địa phương báo cáo, tập trung vào phân cấp, ủy quyền; tổ chức bộ máy và cán bộ; tình hình bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại đơn vị hành chính cấp xã mới từ ngày 1-7-2025 đến nay…

Đồng thời làm rõ mức độ thông suốt, liên thông trong xử lý công việc giữa các cấp, các cơ quan; chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; khả năng thích ứng của bộ máy và đội ngũ sau sắp xếp.

Song song đó, TPHCM đánh giá việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, VneID, thanh toán điện tử; mức độ liên thông, hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Đánh giá kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công; việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho chính quyền cấp xã sau sắp xếp; việc xử lý, sử dụng cơ sở nhà đất, trang thiết bị, xe công, tài sản công, trụ sở làm việc...

Các sở, ngành, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 8-5 để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(NLĐO)- Các sở, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc ở cấp xã để bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đổi mới, sáng tạo trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM lưu ý phường Tam Bình cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển sản xuất - kinh doanh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo