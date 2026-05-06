TPHCM sơ kết chính quyền địa phương 2 cấp: Tránh bệnh thành tích, đánh giá chung chung

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Mục đích của đợt sơ kết nhằm làm rõ những kết quả nổi bật, điển hình, cơ bản đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc chủ yếu, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những bài học kinh nghiệm sâu sắc.

TPHCM chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của giai đoạn 2026 - 2030 để tiếp tục hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đặc biệt là cấp xã, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới.

UBND TPHCM yêu cầu việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, bảo đảm phản ánh đầy đủ, đúng thực tiễn, đúng hiệu quả triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tránh bệnh thành tích, hình thức, đánh giá chung chung.

UBND TPHCM đề nghị sở, ngành, địa phương báo cáo, tập trung vào phân cấp, ủy quyền; tổ chức bộ máy và cán bộ; tình hình bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại đơn vị hành chính cấp xã mới từ ngày 1-7-2025 đến nay…

Đồng thời làm rõ mức độ thông suốt, liên thông trong xử lý công việc giữa các cấp, các cơ quan; chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; khả năng thích ứng của bộ máy và đội ngũ sau sắp xếp.

Song song đó, TPHCM đánh giá việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, VneID, thanh toán điện tử; mức độ liên thông, hoạt động của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đánh giá kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công; việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho chính quyền cấp xã sau sắp xếp; việc xử lý, sử dụng cơ sở nhà đất, trang thiết bị, xe công, tài sản công, trụ sở làm việc...

Các sở, ngành, địa phương gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 8-5 để tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM.