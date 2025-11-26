Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn gửi Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND xã, phường, đặc khu về việc giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, thực hiện Công văn 171/2025 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo của Chính phủ) về việc giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TPHCM giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu nghiên cứu Công văn 171, khẩn trương giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ khó khăn để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ kết quả thực hiện Công văn 171, hoàn thành trước ngày 30-12-2025.

4 nhóm nội dung

Trước đó, Ban Chỉ đạo của Chính phủ có Công văn 171 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung, khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở 4 nội dung.

Đó là tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã; cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công; trang thiết bị, phương tiện làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin.

Cụ thể, tiếp tục đánh giá tính khả thi và khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp xã để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Tiếp tục tập trung bổ sung, bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở; chuyển mạnh từ trạng thái "tự thủ động" sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính nội bộ; tập trung chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…