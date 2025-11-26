Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

PHAN ANH

(NLĐO)- Các sở, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc ở cấp xã để bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

UBND TPHCM vừa có công văn khẩn gửi Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND xã, phường, đặc khu về việc giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, thực hiện Công văn 171/2025 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo của Chính phủ) về việc giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TPHCM giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu nghiên cứu Công văn 171, khẩn trương giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ khó khăn khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp - Ảnh 1.

Tháo gỡ khó khăn để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ kết quả thực hiện Công văn 171, hoàn thành trước ngày 30-12-2025.

4 nhóm nội dung

Trước đó, Ban Chỉ đạo của Chính phủ có Công văn 171 yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung, khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở 4 nội dung.

Đó là tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã; cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công; trang thiết bị, phương tiện làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin.

Cụ thể, tiếp tục đánh giá tính khả thi và khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền ở cấp xã để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và yêu cầu của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15.

Tiếp tục tập trung bổ sung, bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở; chuyển mạnh từ trạng thái "tự thủ động" sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc, nhất là điều kiện về đường truyền, tín hiệu kết nối; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính nội bộ; tập trung chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình công việc, bảo đảm giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…

Tin liên quan

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Phường Tân Định tạo niềm tin lớn

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Phường Tân Định tạo niềm tin lớn

(NLĐO)- Bí thư Đảng ủy phường Tân Định nhìn nhận việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu đã tạo thuận lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân

Người dân đã chia sẻ, đồng hành để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả

(NLĐO) - Đội ngũ cán bộ, công chức TP HCM đang từng ngày, từng giờ nỗ lực phục vụ người dân, hoàn thành nhiệm vụ.

TP HCM yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chặt chẽ, đúng quy định

(NLĐO) - Việc triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM phải đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, định hướng chỉ đạo của Trung ương

tháo gỡ khó khăn Chủ tịch UBND TPHCM TPHCM chính quyền địa phương 2 cấp hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo