Thời sự Chính trị

TPHCM lấy ý kiến về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

PHAN ANH

(NLĐO)- Việc lấy ý kiến về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp kịp thời ghi nhận các vấn đề dư luận quan tâm và những điểm nghẽn trong quá trình vận hành

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội. Hoạt động này nhằm nắm bắt đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau gần một năm triển khai.

Đối tượng được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian thực hiện từ ngày 6-5 đến hết ngày 8-5-2026.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaEBV8OlJdaT0FcwlSTKIPJF-uEZSg6y0256-gJOGYXt3CZQ/viewform?pli=1

Việc thăm dò giúp kịp thời ghi nhận các vấn đề dư luận quan tâm và những điểm nghẽn trong quá trình vận hành. Từ đó, cơ quan chức năng kiến nghị giải pháp xử lý, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Nội dung khảo sát tập trung vào mức độ thích nghi của người dân với tên gọi mới của các đơn vị hành chính sau 1 năm thực hiện. 

Đồng thời, đánh giá ưu điểm lớn nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tốc độ giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng lấy ý kiến về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Hiệu quả phối hợp giữa cấp thành phố và cấp xã trong giải quyết các vấn đề tại cơ sở cũng như những khó khăn người dân đang gặp phải cũng là nội dung trọng tâm của đợt khảo sát này.

