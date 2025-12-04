HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TPHCM: Sợ mẹ buồn, bé gái không dám tố cáo cha dượng đốn mạt

Trần Thái

(NLĐO) - Cháu bé khai không dám tố cáo việc bị cha dượng nhiều lần xâm hại vì lo sợ bị la mắng và sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Ngày 4-12, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Cung (SN 1975) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ, năm 2019, Cung kết hôn với bà P. Đến tháng 6-2022, cả hai cùng con chung (SN 2019) và con riêng của bà P. (SN 2012) dọn về sống chung.

Vào khoảng 5 giờ một ngày tháng 6-2022 (không rõ ngày cụ thể), khi bà P. đã đi làm, trong lúc nằm đùa giỡn với hai cháu, gã cha dượng giở nảy sinh ý định quan hệ tình dục với con riêng của vợ, lúc này cháu 10 tuổi.

Cháu bé chống cự nhưng bất thành. Cung nói cháu bé không được kể chuyện này với ai.

Sau đó, cách khoảng 3 đến 4 ngày, vào khoảng 5 giờ sáng, khi chỉ có Cung và hai cháu bé ở nhà, Cung tiếp tục giao cấu với con riêng của vợ. Cung khai những lần này đều sử dụng bao cao su.

TPHCM: Sợ mẹ buồn, cháu bé không dám tố cáo cha dượng đốn mạt - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Đến khoảng tháng 10-2023, Cung cùng bà P. và hai cháu chuyển nhà đến nơi khác. Tại đây, Cung tiếp tục giao cấu với con riêng của vợ nhiều lần (không nhớ số lần cụ thể).

Lần cuối cùng, Cung quan hệ tình dục với cháu là vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29-8-2024.

Đến ngày 1-9-2024, cháu bé đến Công an phường 15, quận 8 (cũ) trình báo sự việc.

Theo hồ sơ vụ án, cháu bé khai sau mỗi lần bị Cung xâm hại, Cung đều dặn cháu không được nói với ai. Cháu sợ bị la mắng và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên im lặng.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Cung 20 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đang chờ xét xử tội chứa mại dâm, "má mì" vẫn tiếp tục tái phạm

Đang chờ xét xử tội chứa mại dâm, “má mì” vẫn tiếp tục tái phạm

(NLĐO) - Từng bị khởi tố vì chứa mại dâm nhưng được tại ngoại chờ xét xử, Nguyễn Thị Kiều Chi vẫn “tái xuất” với ổ mại dâm trá hình ở Gia Lai.

Không đọc kỹ quy chế, người đàn ông nhận cái kết đắng

(NLĐO) - Vụ kiện hé lộ vấn đề mà không ít người lao động dễ mắc phải khi ký hợp đồng và rời công ty.

Tốt nghiệp "lớp đào tạo lừa đảo" tại Phúc Kiến, lãnh án tù tại TPHCM

(NLĐO) - Nam thanh niên Việt bị đưa sang Phúc Kiến, được đào tạo giả danh lực lượng chức năng để gọi điện chiếm đoạt tiền của đồng hương.

