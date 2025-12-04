HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Không đọc kỹ quy chế, người đàn ông nhận cái kết đắng

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ kiện hé lộ vấn đề mà không ít người lao động dễ mắc phải khi ký hợp đồng và rời công ty.

Mới đây, TAND TPHCM đã công bố bản án phúc thẩm liên quan vụ tranh chấp tiền lương giữa ông Nguyễn Văn T. (SN 1963; trú tại TP HCM) và Tổng công ty D – đơn vị mà ông T. từng làm việc trong nhiều năm.

Nguyên đơn cho rằng mình bị doanh nghiệp cắt khoản thu nhập đáng lẽ được nhận sau khi nghỉ việc, trong khi phía công ty khẳng định đã thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế nội bộ.

Không được nhận khoản lương bổ sung sau khi nghỉ việc

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn T. làm việc tại Trung tâm Kinh doanh D. TPHCM – đơn vị trực thuộc Tổng công ty D, đã nhiều năm. Đến cuối tháng 1-2024, do sức khỏe không đảm bảo, ông T. nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động và được công ty chấp thuận, quyết định có hiệu lực từ ngày 1-2-2024.

Ngày 29-3-2024, Tổng công ty D. tiến hành chi các khoản quyết toán quỹ lương và thưởng năm 2023 cho người lao động. Tuy nhiên, ông T. không nằm trong danh sách được nhận. Cho rằng mình đã làm việc đủ cả năm 2023 và có quyền hưởng khoản thu nhập ước tính hơn 60 triệu đồng, ông T. khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp chi trả.

Doanh nghiệp nói gì?

Đại diện Tổng công ty D. viện dẫn quy chế nội bộ được ban hành và áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Theo đó, các khoản như tiền lương bổ sung Trung tâm kinh doanh, lương BSC quý (phần tiền thưởng động viên nhân viên dựa trên hiệu quả công việc theo quý, đánh giá bằng hệ thống BSC), lương bổ sung Tổng công ty và khen thưởng phúc lợi chỉ được phân phối cho người lao động đang làm việc tại thời điểm chi trả. Người tự nguyện nghỉ việc sẽ không được hưởng các khoản này, ngay cả khi đã đóng góp đầy đủ cho năm tài chính trước đó.

Không đọc kỹ quy chế nội bộ , người đàn ông nhận cái kết đắng sau khi nghỉ việc - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Phía doanh nghiệp khẳng định đã thanh toán đầy đủ lương tháng làm việc cuối cùng, trợ cấp thôi việc và hỗ trợ thêm cho ông T., nên yêu cầu đòi thêm khoản quyết toán lương là không có căn cứ pháp luật.

Hồi tháng 9-2024, cấp sơ thẩm của TAND quận 3 đã bác đơn khởi kiện của ông T. Lý do, hợp đồng lao động lẫn quyết định chấm dứt hợp đồng không quy định việc ông T. được hưởng các khoản quyết toán kể trên. Theo toà, quy chế phân phối lương của Tổng công ty D. phù hợp Bộ luật Lao động; các khoản mà ông T. yêu cầu không được xem là tiền lương bắt buộc trong trường hợp đã nghỉ việc.

Không đồng ý, ông T. kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định những lập luận của nguyên đơn không có chứng cứ pháp lý thuyết phục, đồng thời giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

lương tối thiểu tiền lương người lao động
