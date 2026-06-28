TPHCM sôi động hướng tới dấu mốc 50 năm

Nổi bật là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật miễn phí nhằm góp phần lan tỏa niềm tự hào, đồng thời mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, tiêu biểu như trình diễn 3D mapping quốc tế (từ 1 đến 3-7 tại mặt tiền trụ sở UBND TP HCM). Chương trình biến kiến trúc biểu tượng của thành phố thành một "màn hình" khổng lồ, nơi ánh sáng, đồ họa chuyển động và âm nhạc hòa quyện, tái hiện hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của TP HCM.

Một buổi trình diễn nghệ thuật 3D Mapping trước trụ sở UBND TP HCM (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sáng 2-7 tại Hội trường Thống nhất. Tối cùng ngày, thành phố tổ chức cầu truyền hình đặc biệt kết nối 3 điểm cầu tại Hội trường Thống nhất, Khu Trung tâm thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều không gian công cộng khác sẽ trở thành sân khấu mở với hàng loạt chương trình biểu diễn ca múa nhạc, hòa nhạc, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và các tiết mục biểu diễn cộng đồng; cùng chuỗi triển lãm ảnh diễn ra từ 1 đến 11-7 tại các khu vực trung tâm. Hàng trăm bức ảnh tư liệu quý sẽ giúp người xem nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của TP HCM trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.

Tại Bảo tàng TP HCM, Tuần lễ Kết nối Di sản đưa công chúng nhìn lại hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - TP HCM, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.