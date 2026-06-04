TPHCM tặng 1.000 vé xe đạp điện công cộng miễn phí

Nhân Ngày Môi trường Thế giới 5-6, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải số Trí Nam triển khai chương trình tặng 1.000 vé sử dụng xe đạp điện công cộng miễn phí cho người dân thông qua ứng dụng MultiGo.

TPHCM tặng 1.000 vé xe đạp điện miễn phí cho người dân thông qua ứng dụng MultiGo

Theo đó, từ ngày 5-6, người dùng tải ứng dụng MultiGo, đăng ký tài khoản và hoàn tất định danh thành công sẽ được nhận một mã vé xe đạp điện 0 đồng gửi về địa chỉ email đăng ký. Mỗi vé có thời lượng sử dụng tối đa 60 phút và có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kích hoạt.

Ban tổ chức cho biết chương trình áp dụng cho 1.000 vé và được phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên cho đến khi hết số lượng.

Thông qua hoạt động này, các đơn vị kỳ vọng khuyến khích người dân trải nghiệm các phương thức di chuyển xanh, thân thiện với môi trường; góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và từng bước hình thành thói quen kết hợp giao thông công cộng với các phương thức di chuyển cá nhân bền vững trong sinh hoạt hằng ngày.

Hiện MultiGo là nền tảng hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và kết nối đa phương thức giao thông công cộng tại TPHCM, góp phần nâng cao trải nghiệm đi lại, thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông xanh và bền vững.

Chương trình diễn ra từ ngày 5-6 đến khi hết số lượng 1.000 vé được phân bổ. Thông tin chi tiết được cập nhật trên ứng dụng MultiGo và các kênh thông tin chính thức của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM.