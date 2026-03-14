Thời sự

TPHCM thí điểm xe đạp điện công cộng tại trung tâm thành phố

Ngọc Quý

(NLĐO) - Từ ngày 15-3, TPHCM đưa xe đạp điện công cộng vào hoạt động tại khu trung tâm, góp phần đa dạng phương thức giao thông xanh.

Từ ngày 15-3, hệ thống xe đạp điện công cộng chính thức được đưa vào hoạt động tại TPHCM, vận hành song song với mạng lưới xe đạp công cộng đang khai thác tại khu vực trung tâm.

Xe đạp điện công cộng phục vụ người dân TPHCM - Ảnh 1.

Từ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3, người dân có thể trải nghiệm xe đạp điện tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax

 Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) vừa thông tin từ 16 giờ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3, Công ty Trí Nam tổ chức chương trình trải nghiệm xe đạp điện công cộng tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn). Người dân và du khách khi đăng ký ứng dụng TNGo-HCM sẽ được nhận một mã trải nghiệm miễn phí trong 15 phút.

Việc đưa thêm xe đạp điện công cộng vào hoạt động được kỳ vọng sẽ từng bước đa dạng hóa phương thức tiếp cận giao thông công cộng, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường. Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, loại hình này phù hợp trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh các giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng và kiểm soát phương tiện cá nhân.

Cơ quan này cho rằng việc phát triển dịch vụ xe đạp và xe đạp điện công cộng sẽ góp phần khuyến khích người dân chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang sử dụng các phương thức giao thông công cộng, qua đó giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Từ cuối năm 2021, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Trí Nam triển khai dịch vụ xe đạp công cộng nhằm hỗ trợ kết nối với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác. Đến nay, hệ thống đã có 500 xe tại 52 trạm ở khu vực trung tâm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi quá trình triển khai, ghi nhận tình hình vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân để từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của dịch vụ này trên địa bàn thành phố.

Sau giai đoạn trải nghiệm, đơn vị vận hành dự kiến áp dụng mức giá 10.000 đồng cho 15 phút, 20.000 đồng cho 30 phút, 35.000 đồng cho 60 phút, 60.000 đồng cho 120 phút và 110.000 đồng cho 240 phút. Mức giá này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế và sẽ được thông báo chính thức khi áp dụng.

Hướng dẫn sử dụng xe đạp điện công cộng

Để trải nghiệm dịch vụ, người dùng cần tải ứng dụng TNGo-HCM trên App Store hoặc CH Play, sau đó đăng ký tài khoản để sử dụng. Sau khi đăng nhập, người dùng vào mục biểu tượng xe đạp trên màn hình, chọn "Ví của tôi", tiếp tục vào "Phiếu đổi quà" để nhập hoặc quét mã khuyến mãi nhằm kích hoạt gói trải nghiệm miễn phí 15 phút.

Khi sử dụng, người dùng chọn "Dùng vé ngay" và quét mã QR trên xe để mở khóa. Mũ bảo hiểm được mở thông qua biểu tượng trên ứng dụng và đặt phía trước giỏ xe. Sau khi vặn tay ga bên phải để khởi động, người dùng có thể bắt đầu hành trình.

Kết thúc chuyến đi, xe được đưa về trạm TNGo gần nhất, mũ bảo hiểm trả lại vị trí ban đầu và thao tác "Tôi muốn trả xe" trên ứng dụng để hoàn tất. Trong thời gian trải nghiệm, đơn vị vận hành bố trí nhân sự tại điểm tổ chức để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.

TPHCM sẽ nhân rộng làn đường dành riêng cho xe đạp

TPHCM sẽ nhân rộng làn đường dành riêng cho xe đạp

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm do đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ

Đi xe máy vào làn xe đạp trên Mai Chí Thọ, bị phạt bao nhiêu?

(NLĐO) - Theo quy định, xe máy nếu đi vào làn xe đạp sẽ bị phạt 600.000- 800.000 đồng.

Sẽ bị camera ghi hình nếu xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ

(NLĐO) - Đội CSGT Cát Lái sẽ xử phạt tình trạng xe máy đi vào làn xe đạp bằng xử phạt trực tiếp và xử phạt qua hình ảnh.

