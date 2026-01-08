HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM sẽ nhân rộng làn đường dành riêng cho xe đạp

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm do đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ

Chiều 8-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết trong tuần qua, đơn vị đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm do đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Trong tuần tới, Phòng CSGT Công an TPHCM sẽ làm việc với Sở Xây dựng nhằm tổ chức lại giao thông khu vực đường Mai Chí Thọ, đặc biệt là tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Qua đó, đảm bảo xe đạp lưu thông được an toàn và tránh các trường hợp xe máy vi phạm khi đi vào tuyến đường.

TPHCM sẽ nhân rộng làn đường dành riêng cho xe đạp - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Thượng tá Nguyễn Văn Bình khuyến cáo người dân cung cấp cho Phòng CSGT Công an TPHCM hình ảnh, clip về các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ trích xuất camera và tổ chức phạt nguội đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

"Sắp tới đây, làn đường này sẽ được nhân rộng tại một số tuyến đường, khu vực đủ điều kiện. Việc này là làm đẹp cho thành phố, đảm bảo an toàn giao thông, phát triển giao thông xanh" - Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin.

Trước đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), tại phường An Khánh, TPHCM.

Làn xe đạp có chiều rộng 2 m trên phần đường bộ Mai Chí Thọ và 1,5 m tại các đoạn qua cầu. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, sơn hoàn thiện để nhận diện rõ làn xe đạp, tách biệt với làn xe cơ giới; đồng thời được đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, thoát nước, bãi đỗ và trạm xe đạp. 

Việc tổ chức làn đường riêng biệt này giúp giảm nguy cơ va chạm, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

Tin liên quan

Sẽ bị camera ghi hình nếu xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ

Sẽ bị camera ghi hình nếu xe máy đi vào làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ

(NLĐO) - Đội CSGT Cát Lái sẽ xử phạt tình trạng xe máy đi vào làn xe đạp bằng xử phạt trực tiếp và xử phạt qua hình ảnh.

Đi xe máy vào làn xe đạp trên Mai Chí Thọ, bị phạt bao nhiêu?

(NLĐO) - Theo quy định, xe máy nếu đi vào làn xe đạp sẽ bị phạt 600.000- 800.000 đồng.

TP HCM thi công làn riêng cho xe đạp dài 6 km

(NLĐO) - Ngày 10-10, TP HCM sẽ khởi công làn đường riêng cho xe đạp dài gần 6 km trên đại lộ Mai Chí Thọ, hướng tới giao thông xanh và an toàn hơn

mai chí thọ Nguyễn Văn Bình xe đạp TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo