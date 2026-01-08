TPHCM sẽ nhân rộng làn đường dành riêng cho xe đạp

Chiều 8-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết trong tuần qua, đơn vị đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm do đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Trong tuần tới, Phòng CSGT Công an TPHCM sẽ làm việc với Sở Xây dựng nhằm tổ chức lại giao thông khu vực đường Mai Chí Thọ, đặc biệt là tuyến đường dành riêng cho xe đạp. Qua đó, đảm bảo xe đạp lưu thông được an toàn và tránh các trường hợp xe máy vi phạm khi đi vào tuyến đường.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Thượng tá Nguyễn Văn Bình khuyến cáo người dân cung cấp cho Phòng CSGT Công an TPHCM hình ảnh, clip về các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, đơn vị sẽ trích xuất camera và tổ chức phạt nguội đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

"Sắp tới đây, làn đường này sẽ được nhân rộng tại một số tuyến đường, khu vực đủ điều kiện. Việc này là làm đẹp cho thành phố, đảm bảo an toàn giao thông, phát triển giao thông xanh" - Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin.

Trước đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), tại phường An Khánh, TPHCM.

Làn xe đạp có chiều rộng 2 m trên phần đường bộ Mai Chí Thọ và 1,5 m tại các đoạn qua cầu. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, sơn hoàn thiện để nhận diện rõ làn xe đạp, tách biệt với làn xe cơ giới; đồng thời được đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, thoát nước, bãi đỗ và trạm xe đạp.

Việc tổ chức làn đường riêng biệt này giúp giảm nguy cơ va chạm, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.