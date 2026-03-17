Trải nghiệm xe đạp điện công cộng

Chiều 16-3, tại khu vực trung tâm TP HCM, nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm miễn phí dịch vụ xe đạp điện công cộng.

Hành trình thú vị

Tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), phóng viên Báo Người Lao Động tải ứng dụng TNGo-HCM, đăng ký tài khoản và quét mã QR. Khi được cấp mã trải nghiệm, phóng viên mở khóa xe, ngồi lên và bắt đầu di chuyển.

Xe chạy êm, dễ điều khiển. Thời điểm sắp hết 15 phút trải nghiệm miễn phí, hệ thống trên xe tự động phát thông báo, tạm khép lại hành trình thú vị giữa lòng đô thị đông đúc.

Nhiều hành khách chung cảm giác hào hứng, chị Nguyễn Diễm Quỳnh (SN 2002, ngụ phường Sài Gòn) nhận xét việc dùng xe khá đơn giản, phù hợp di chuyển quãng ngắn trong khu trung tâm.

Tại TP HCM, dịch vụ xe đạp công cộng được triển khai từ cuối năm 2021 với mục tiêu hỗ trợ các chuyến đi ngắn và kết nối "chặng cuối" trong hệ thống giao thông đô thị. Đến nay, hệ thống đã có 500 xe bố trí tại 52 trạm ở khu vực trung tâm.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1995, ngụ phường Bình Thạnh) đánh giá xe đạp điện giúp người dùng đỡ tốn sức so với xe đạp truyền thống.

Nếu được kết nối với loại hình giao thông công cộng khác như metro hay xe buýt, mô hình này có thể nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên trong di chuyển của người dân.

"Vừa tiện lợi vừa góp phần bảo vệ môi trường… Tôi rất hy vọng việc này không dừng lại ở trải nghiệm mà trở thành một phần của hệ thống giao thông công cộng" - anh Tùng bày tỏ.

Thúc đẩy xu hướng tiến bộ

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM cho biết việc trải nghiệm được Công ty CP Tập đoàn Trí Nam tổ chức từ ngày 15-3 đến hết ngày 31-3. Sau đó, toàn bộ 500 xe đạp điện công cộng được đưa vào vận hành chính thức trên hệ thống trạm khu vực trung tâm thành phố.

Hệ thống xe đạp điện công cộng được triển khai với mục tiêu bổ sung phương thức di chuyển linh hoạt cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện xanh.

Trong bối cảnh TP HCM đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng và kiểm soát phương tiện cá nhân, loại hình này được xem như giải pháp hỗ trợ kết nối các phương tiện khác như xe buýt hay metro.

Người dân trải nghiệm xe đạp điện công cộng

Liên quan phát triển phương tiện giao thông công cộng nói riêng, giao thông xanh nói chung, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM thông tin toàn thành phố có 180 tuyến xe buýt, trong đó 109 tuyến được trợ giá và 71 tuyến không trợ giá.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt sử dụng năng lượng xanh, thân thiện môi trường và thời gian qua nhiều doanh nghiệp vận tải bắt đầu chuyển đổi phương tiện sang xe buýt điện nhằm đáp ứng định hướng này.

Gần đây nhất, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải sinh thái VinBus công bố chuyển đổi toàn bộ 169 xe buýt thuộc 9 tuyến gồm 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140 và 148 sang sử dụng điện.

Trước đó, cuối năm 2025, doanh nghiệp này vận hành hai tuyến buýt điện gồm tuyến 33 (Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia TP HCM), 150 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới). Một doanh nghiệp khác, Công ty CP Xe khách Phương Trang (Futa Buslines), cũng đưa vào hoạt động 16 tuyến buýt điện mới gồm các tuyến 01, 04, 08, 15, 22, 27, 43, 62, 65, 70, 74, 81, 110, 139, 152 và 170.

Theo ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, công tác chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đặc biệt là xe buýt điện, là bước đi quan trọng phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh của thành phố. Thành phố đang có 66/180 tuyến xe buýt sử dụng năng lượng sạch, gồm 50 tuyến buýt điện và 16 tuyến sử dụng khí CNG, với tổng cộng 1.082 phương tiện, chiếm gần 48,4% số xe buýt đang hoạt động.

Bên cạnh việc chuyển đổi phương tiện, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành xe buýt. Các ứng dụng như MultiGo, thanh toán không tiền mặt và lệnh vận chuyển điện tử đang được triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng thuận tiện hơn.

Tăng kết nối Sau thời gian đưa vào khai thác, ghi nhận cho thấy lượng người sử dụng làn đường ưu tiên dành cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (TP HCM) tăng lên, đặc biệt vào một số khung giờ trong ngày. Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, xu hướng này chứng tỏ loại hình di chuyển thân thiện môi trường đang dần được người dân quan tâm, đồng thời góp phần hình thành mạng lưới giao thông xanh kết nối với tuyến metro số 1. Mạng lưới giao thông xanh kết nối metro đang dần hình thành Giai đoạn 1 của dự án triển khai trên đường Mai Chí Thọ từ đoạn giao với đường Nguyễn Cơ Thạch đến đoạn giao đường D1. Đây là khu vực được đánh giá có hạ tầng phù hợp, không gian thông thoáng và đóng vai trò kết nối nhiều điểm đến quan trọng, từ khu dân cư đến khu thương mại, dịch vụ. Sau khi đánh giá hiệu quả giai đoạn 1 và khi nút giao An Phú hoàn thành, TP HCM sẽ triển khai giai đoạn 2, mở rộng làn xe đạp về các phần còn lại của tuyến Mai Chí Thọ. Mạng lưới này cũng sẽ hướng tới kết nối với các khu thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên và các công trình đặc trưng của thành phố.



