TPHCM thành lập Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân.

Theo quyết định, Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân trực thuộc Sở Tài chính Thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tư vấn Đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Trung tâm có tên viết tắt: CPPD. Trụ sở làm việc tại số 90G đường Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TPHCM.

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên.

Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được giao; thực hiện các hoạt động liên quan về đấu thầu.

Trong đó có tư vấn các hoạt động về đấu thầu; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực đấu thầu, tài chính và kế hoạch đầu tư; tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; phối hợp xây dựng và triển khai tư vấn, hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án, chính sách, pháp lý, thủ tục liên quan cho hoạt động kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công liên quan thuộc ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư, đấu thầu, đào tạo đấu thầu, thống kê.

Trung tâm có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng, Phòng Đấu thầu, Phòng Đào tạo, Phòng Phát triển Kinh tế tư nhân).