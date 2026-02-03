HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM thành lập Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân trực thuộc Sở Tài chính TPHCM, có chức năng thực hiện các hoạt động liên quan về đấu thầu

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân.

Theo quyết định, Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân trực thuộc Sở Tài chính Thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tư vấn Đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. 

Trung tâm có tên viết tắt: CPPD. Trụ sở làm việc tại số 90G đường Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TPHCM. 

TPHCM thành lập Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân - Ảnh 1.

UBND TPHCM vừa có quyết định thành lập Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên.

Trung tâm Đấu thầu và Phát triển Kinh tế tư nhân có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ được giao; thực hiện các hoạt động liên quan về đấu thầu. 

Trong đó có tư vấn các hoạt động về đấu thầu; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực đấu thầu, tài chính và kế hoạch đầu tư; tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; phối hợp xây dựng và triển khai tư vấn, hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án, chính sách, pháp lý, thủ tục liên quan cho hoạt động kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công liên quan thuộc ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư, đấu thầu, đào tạo đấu thầu, thống kê.

Trung tâm có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng,  Phòng Đấu thầu, Phòng Đào tạo, Phòng Phát triển Kinh tế tư nhân).

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) để triển khai Dịch vụ Bảo lãnh dự thầu điện tử.

Thanh tra chỉ ra sai sót đấu thầu, chủ đầu tư nói do "lỗi đánh máy"

(NLĐO) - Thanh tra TP Huế chỉ ra sai sót trong thực hiện hồ sơ đấu thầu dự án, vi phạm Luật Đấu thầu nhưng chủ đầu tư lý giải do nhầm lẫn trong đánh máy.

Vì sao Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu 252 đơn vị báo cáo hoạt động đấu thầu, các dự án mua sắm?

(NLĐO)-Các đơn vị phải báo cáo hoạt động lựa chọn nhà thầu, đấu thầu các gói thầu dự án mua sắm của cơ quan trong giai đoạn năm 2024-2025.

