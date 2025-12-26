Thanh tra chỉ ra sai sót đấu thầu, chủ đầu tư nói do "lỗi đánh máy"

Ngày 26-12, Thanh tra TP Huế cho biết vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế (gọi tắt là Ban QLDA).

Theo đó, Chánh Thanh tra TP Huế đã có quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 168 triệu đồng; kiến nghị Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo Ban QLDA nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định thu hồi số tiền nêu trên.

Đồng thời, kiến nghị chỉ đạo Sở Tài chính TP Huế khi quyết toán dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 trạm y tế tuyến xã thì giảm trừ quyết toán chi phí xây lắp của gói thầu số 8 và số 10 số tiền gần 190 triệu đồng, do khối lượng thực tế thi công giảm so với khối lượng nghiệm thu, thanh toán.

Thanh tra TP Huế chỉ ra sai sót trong đấu thầu ở gói thầu số 7 Dự án CDC TP Huế, chủ đầu tư nói do nhầm lẫn trong đánh máy soạn thảo văn bản.

Theo kết luận, Thanh tra TP Huế đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót của Ban QLDA trong việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng, quản lý tài chính, quản lý đầu tư và xây dựng; soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất khi được UBND TP Huế ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ.

Tại gói thầu số 7 dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế do Ban QLDA làm chủ đầu tư, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán.

Cụ thể, Quyết định 1979/QĐ-BĐTPT được Ban QLDA phê duyệt ngày 2-10-2022 nhưng ngày 14-4-2023 UBND TP Huế mới có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2); quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán gói thầu số 7 của Ban QLDA phê duyệt ngày 29-9-2023.

Điều này, theo Thanh tra TP Huế là không đúng Nghị định 63/2014 - quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Cũng gói thầu số 7 có báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật được thực hiện trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Cụ thể, báo cáo số 161 của Phòng Kế hoạch thẩm định lập ngày 6-11-2022 nhưng hồ sơ mời thầu phát hành ngày 3-10-2023, nghĩa là sau hơn một năm, như vậy là không đúng về trình tự quy định về đấu thầu.

Theo giải trình của Ban QLDA, trong quá trình soạn thảo văn bản, do đánh nhầm năm 2023 sang năm 2022 dẫn đến quyết định phê duyệt hồ sơ E- HSMT được phê duyệt trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán. Báo cáo thẩm định kết quả đánh giả hồ sơ đề xuất kỹ thuật được thực hiện trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.

Thanh tra TP Huế yêu cầu Ban QLDA rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định, quản lý dự án; công tác thương thảo, ký hợp đồng; công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công.