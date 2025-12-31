TPHCM tháo gỡ vướng mắc 712 công trình, dự án

Chiều 31-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp của Đảng bộ TPHCM năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cho hay năm 2025, công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết hiện TP có 838 dự án tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, có 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương; 778 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của TPHCM.

Đến nay, TPHCM đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ 712/838 dự án, chiếm tỉ lệ 85%. Theo đó, tổng mức đầu tư các dự án được xử lý trên 131.403 tỉ đồng, với diện tích trên 22.044 ha. Đối với 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, đã tháo gỡ 31/60 dự án, đạt tỉ lệ 51,6%.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM - khẳng định thời gian tới, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác nội chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan đã tham mưu, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong năm 2025, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng năm 2026, với khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan cần chủ động tham mưu cấp ủy các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Ông Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt tập trung phòng chống lãng phí, nhất là trong đầu tư công, không để thất thoát, lãng phí nguồn lực. Cùng với đó, rà soát, xử lý hiệu quả các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.