HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM tháo gỡ vướng mắc 712 công trình, dự án

Đông Hoa

(NLĐO) - Trong năm 2025, TPHCM đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ 712/838 dự án vướng mắc.

Chiều 31-12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp của Đảng bộ TPHCM năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

- Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cho hay năm 2025, công tác nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, cho biết hiện TP có 838 dự án tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, có 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương; 778 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của TPHCM.

Đến nay, TPHCM đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc tổ chức họp, định hướng tháo gỡ 712/838 dự án, chiếm tỉ lệ 85%. Theo đó, tổng mức đầu tư các dự án được xử lý trên 131.403 tỉ đồng, với diện tích trên 22.044 ha. Đối với 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương, đã tháo gỡ 31/60 dự án, đạt tỉ lệ 51,6%.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM - khẳng định thời gian tới, cần  đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác nội chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan đã tham mưu, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong năm 2025, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho rằng năm 2026, với khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ quan trọng và nặng nề, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan có liên quan cần chủ động tham mưu cấp ủy các cấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Ông Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt tập trung phòng chống lãng phí, nhất là trong đầu tư công, không để thất thoát, lãng phí nguồn lực. Cùng với đó, rà soát, xử lý hiệu quả các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Tin liên quan

Thông báo Hội nghị Trung ương 15

Thông báo Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO)- Chiều 23-12, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thông cáo ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO)- Sáng 23-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

chống tham nhũng phòng chống tham nhũng Thành uỷ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo