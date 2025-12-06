TPHCM: Thêm đối tượng được đề xuất hỗ trợ đóng BHYT

UBND TPHCM vừa trình HĐND thành phố Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn.

Trước khi sáp nhập, 3 địa phương có mức hỗ trợ BHYT khác nhau cho nhóm yếu thế, dao động 70%-100%.

Cụ thể, tại TPHCM cũ: Đã triển khai chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho bệnh nhân phong của Khu Điều trị phong Bến Sắn; trẻ em mồ côi, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ các chương trình an sinh đang được thành phố thực hiện.

Mỗi năm, TPHCM 131.188 người được hỗ trợ với kinh phí hơn 133 tỉ đồng, góp phần tăng độ bao phủ BHYT và nâng cao mức thụ hưởng của các nhóm yếu thế trên địa bàn.

Tại tỉnh Bình Dương cũ: Chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các nhóm gồm: trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ khi người còn lại không đủ khả năng nuôi dưỡng; người thường xuyên ốm đau, mất khả năng lao động thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nhìn mức độ nhẹ; trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; người từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; trẻ em bị khủng hoảng tâm lý; mẹ đơn thân đang chờ sinh hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nhưng không đủ điều kiện sống tại cộng đồng, được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số tại xã khu vực I; người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng nhưng chưa có việc làm mới (thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng); người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định.

Mỗi năm, Bình Dương có 23.324 người được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 23,6 tỉ đồng.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: Chính sách hỗ trợ BHYT được triển khai trong chương trình giảm nghèo bền vững. Mỗi năm, địa phương hỗ trợ trung bình 15.889 người, với tổng kinh phí khoảng 17,82 tỉ đồng.

Sau khi sáp nhập, TPHCM cần thống nhất chính sách hỗ trợ BHYT để bảo đảm công bằng an sinh giữa các khu vực và tránh chồng chéo trong thực hiện. Chính sách mới được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa quy định cũ, đồng thời mỗi người chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất nếu thuộc nhiều diện.

Chính sách hỗ trợ BHYT còn góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2026 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT và đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đề xuất tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng mức hỗ trợ đối với một số nhóm. Đáng chú ý, những người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất tăng mức hỗ trợ từ 70% lên 100%.