HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM: Thêm đối tượng được đề xuất hỗ trợ đóng BHYT

Tin-ành: Hồng Đào

(NLĐO)- TPHCM đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho bệnh nhân phong, trẻ từ 6 đến dưới 16 tuổi và một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn

UBND TPHCM vừa trình HĐND thành phố Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn.

TPHCM: Thêm đối tượng được nhận thẻ BHYT miễn phí - Ảnh 1.

Bệnh viện Y học Cổ truyền TPHCM tặng thẻ BHYT miễn phí cho người dân khó khăn tại phường Xuân Hòa

Trước khi sáp nhập, 3 địa phương có mức hỗ trợ BHYT khác nhau cho nhóm yếu thế, dao động 70%-100%.

Cụ thể, tại TPHCM cũ: Đã triển khai chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho bệnh nhân phong của Khu Điều trị phong Bến Sắn; trẻ em mồ côi, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ các chương trình an sinh đang được thành phố thực hiện. 

Mỗi năm, TPHCM 131.188 người được hỗ trợ với kinh phí hơn 133 tỉ đồng, góp phần tăng độ bao phủ BHYT và nâng cao mức thụ hưởng của các nhóm yếu thế trên địa bàn.

Tại tỉnh Bình Dương cũ: Chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các nhóm gồm: trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ khi người còn lại không đủ khả năng nuôi dưỡng; người thường xuyên ốm đau, mất khả năng lao động thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nhìn mức độ nhẹ; trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; người từ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; trẻ em bị khủng hoảng tâm lý; mẹ đơn thân đang chờ sinh hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nhưng không đủ điều kiện sống tại cộng đồng, được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân tộc thiểu số tại xã khu vực I; người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng nhưng chưa có việc làm mới (thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng); người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định.

Mỗi năm, Bình Dương có 23.324 người được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 23,6 tỉ đồng.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ: Chính sách hỗ trợ BHYT được triển khai trong chương trình giảm nghèo bền vững. Mỗi năm, địa phương hỗ trợ trung bình 15.889 người, với tổng kinh phí khoảng 17,82 tỉ đồng.

Sau khi sáp nhập, TPHCM cần thống nhất chính sách hỗ trợ BHYT để bảo đảm công bằng an sinh giữa các khu vực và tránh chồng chéo trong thực hiện. Chính sách mới được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa quy định cũ, đồng thời mỗi người chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất nếu thuộc nhiều diện.

TPHCM: Thêm đối tượng được nhận thẻ BHYT miễn phí - Ảnh 2.

Người dân TPHCM khám bệnh diện BHYT

Chính sách hỗ trợ BHYT còn góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2026 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT và đến năm 2030 tiến tới bao phủ toàn dân.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đề xuất tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng mức hỗ trợ đối với một số nhóm. Đáng chú ý, những người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất tăng mức hỗ trợ từ 70% lên 100%.

Theo dự kiến, toàn bộ các nhóm thụ hưởng sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định, gồm người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng.

Dự kiến, HĐND TP HCM sẽ xem xét thông qua chính sách này tại kỳ họp cuối năm 2025.

Tin liên quan

Xuất trình thẻ BHYT muộn khi khám chữa bệnh, quyền lợi có được giải quyết?

Xuất trình thẻ BHYT muộn khi khám chữa bệnh, quyền lợi có được giải quyết?

(NLĐO)-Nhiều người thắc mắc đi khám chữa bệnh nhưng xuất trình thẻ BHYT muộn thì có được thanh toán chi phí hay không?

Lộ trình tăng mức đóng BHYT

(NLĐO) - Theo khung chính sách Bộ Y tế đang lấy ý kiến, mức đóng BHYT sẽ tăng theo các giai đoạn, phục vụ lộ trình giảm chi tiền túi, từng bước miễn viện phí.

TPHCM: Hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho người dân xã đảo, xã an toàn khu

(NLĐO)- Người dân TP HCM thường trú tại 18 xã, phường là xã đảo, xã an toàn khu sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% thẻ BHYT.

người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn BHYT dự thảo nghị quyết trẻ em mồ côi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo