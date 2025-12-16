Một xã ở Tây Ninh thu ngân sách vượt hơn 332%

Ngày 16-12, Đảng ủy xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết nghị quyết Đảng ủy năm 2025. Hội nghị đã ghi nhận những kết quả nổi bật, đặc biệt là thành tích vượt dự toán thu ngân sách nhà nước và sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Xã Tân Trụ thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu tỉnh giao

Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động mạnh mẽ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Trụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Nhờ đó, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Một trong những kết quả đáng chú ý là toàn Đảng bộ đã đoàn kết, đồng lòng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của tỉnh. Bộ máy mới được đưa vào vận hành thông suốt, không gián đoạn, nhận được sự đồng tình cao từ nhân dân địa phương.

Năm 2025, kinh tế của xã Tân Trụ phát triển ổn định, tạo đà cho những bứt phá ngoạn mục về tài chính.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trụ, tỷ lệ thu ngân sách của xã vượt dự toán giao trong năm đạt con số ấn tượng là 332,17%.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư công cũng được đẩy nhanh tiến độ. Các công trình đầu tư công năm 2025 được tập trung triển khai, xã phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt tỷ lệ giải ngân vốn 100%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn cũng được tập trung, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Các lĩnh vực khác được lãnh đạo tập trung thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Nhiều dự án, công trình tại xã Tân Trụ được khởi công trong năm 2025

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã Tân Trụ xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Đặng Hoàng Tuấn cho biết năm 2025 dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Tân Trụ đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Ông Đặng Hoàng Tuấn đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết năm 2026, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.