TPHCM: Tìm lời giải phát triển bền vững cho xã Long Sơn

Chiều 29-1, UBND xã Long Sơn (TPHCM) phối hợp với Viện Quy hoạch – Xây dựng (Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM) tổ chức hội thảo “Vai trò, vị thế và định hướng phát triển của xã Long Sơn trong bối cảnh mới”.

Hội thảo có sự tham dự của ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo địa phương, chuyên gia, nhà khoa học.

Một góc nhỏ xã Long Sơn, TPHCM

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố, mở rộng không gian đô thị, tăng cường liên kết vùng.

Trong tổng thể đó, Long Sơn được đánh giá là khu vực giàu tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên sinh thái và giá trị bản địa, đóng vai trò quan trọng trong phát triển cân bằng, bền vững của thành phố.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn Nguyễn Tấn Cường nhấn mạnh việc xác định đúng vai trò, vị thế của xã không chỉ phục vụ quy hoạch không gian mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn sinh thái và đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, phát biểu tại hội thảo

Các tham luận tập trung làm rõ 4 nhóm vấn đề chính, gồm: Vai trò của Long Sơn trong cấu trúc đại đô thị TPHCM; phát triển kinh tế bền vững gắn với sinh kế bản địa; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quản trị đô thị trong bối cảnh sáp nhập; cùng giá trị bản địa và tài nguyên sinh thái.

Nhiều ý kiến cho rằng Long Sơn không chỉ là không gian mở rộng đô thị mà còn là “vùng đệm sinh thái” quan trọng, cần được phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và nhiều chuyên gia đã đóng góp các ý kiến tại hội thảo

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Võ Văn Minh đánh giá Long Sơn có lợi thế “vàng” về giao thương, cảng biển và công nghiệp. Ông lưu ý địa phương cần đặt mình trong tổng thể phát triển của TPHCM và gợi ý một số vấn đề trọng tâm: Bảo tồn rừng ngập mặn, phát triển du lịch chất lượng cao, gìn giữ văn hóa cộng đồng, định vị Long Sơn là đô thị đáng sống và tính toán mở rộng cảng gắn với yêu cầu quốc phòng - an ninh.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học. Các ý kiến đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, làm cơ sở tham khảo cho công tác quy hoạch, xây dựng chính sách và định hướng phát triển xã Long Sơn theo hướng bền vững, hài hòa và nâng cao chất lượng sống cho người dân.