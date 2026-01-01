HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Từ 2026, thêm hai nhóm được BHYT thanh toán 100%

D.Thu

(NLĐO) - Chính sách BHYT có nhiều thay đổi quan trọng từ năm 2026, trong đó mở rộng và làm rõ các nhóm đối tượng được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ ngày 1-1-2026, nhiều chính sách mới về BHYT sẽ có hiệu lực, được kỳ vọng tạo đột phá trong lĩnh vực y tế.

Thêm hai đối tượng được BHYT chi trả 100% phí khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Thêm hai đối tượng được BHYT chi trả 100%. Ảnh: Quảng An

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định tăng tỉ lệ và mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời cho phép quỹ BHYT chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, ưu tiên các nhóm đối tượng phù hợp.

Từ năm 2026, người tham gia BHYT thuộc hộ cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT. Mức hưởng BHYT cũng được nâng lên đối với các đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác.

Như vậy, từ ngày 1-1-2026, có 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT năm 2024.

Cụ thể gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân. Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an; học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam. 

Học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài. Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Dân quân thường trực.

Nhóm tiếp theo là người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. Người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Ngoài ra còn có người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội. Nhóm cuối cùng là người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Bên cạnh đó, quỹ BHYT sẽ chi trả cho dịch vụ khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh. Ngoài ra, từ 1-1-2026, lương tối thiểu tăng 7,06 - 7,26% (tương đương 250.000–350.000 đồng mỗi tháng), kéo theo mức lương làm căn cứ đóng BHYT cũng tăng theo.

Theo BHXH Việt Nam, đến hết tháng 11, cả nước ghi nhận hơn 177,8 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, tăng 10,24 triệu lượt (6,1%) so với cùng kỳ năm trước; số chi thanh toán BHYT tăng khoảng 16,2%. Chi phí tiền giường tăng mạnh, chiếm 6.112 tỉ đồng, tăng 26,3%. Các khoản chi khác cũng gia tăng, gồm chi thuốc tăng 10,1%, vật tư y tế tăng 21,5%, tiền khám tăng 31,6% và chi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tăng 22,2%.

Tin liên quan

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí có giữ nơi khám chữa bệnh ban đầu?

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí có giữ nơi khám chữa bệnh ban đầu?

(NLĐO)- Một số ý kiến thắc mắc người từ 65 đến dưới 75 tuổi ở TPHCM được cấp thẻ BHYT miễn phí có được giữ nguyên nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu không?

Người dân bị thu phí khi mua BHYT, BHXH TPHCM nói gì?

(NLĐO)- BHXH TPHCM yêu cầu tuyệt đối không thu thêm bất kỳ khoản phí, phụ thu hay chi phí dịch vụ nào khi hướng dẫn người dân.

TPHCM: Bệnh viện khám bệnh, tặng thẻ BHYT cho 300 người cao tuổi cuối tuần này

(NLĐO) - Chương trình dự kiến khám cho 300 người cao tuổi và tặng 60 thẻ BHYT cho người khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT.

