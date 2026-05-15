Lao động

Xã Bình Lợi, TPHCM: Tri ân đoàn viên - lao động bằng nhiều hoạt động nghĩa tình

Huỳnh Như

(NLĐO) - Không chỉ trao quà tri ân, chương trình còn kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm động lực cho đoàn viên - lao động

Ngày 15-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, TPHCM phối hợp cùng Công đoàn xã và Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn tổ chức chương trình "Bình Lợi – Kết nối yêu thương và trải nghiệm xanh", hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026. Chương trình thu hút gần 150 đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia trong không khí sôi nổi, gắn kết và đậm nghĩa tình.

Đoàn viên, người lao động tham quan và trải nghiệm se nhang tại làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi ở xã Bình Lợi

Mở đầu hành trình, đoàn đến tham quan làng nghề se nhang truyền thống hơn 100 năm tuổi tại địa phương – một trong những nét văn hóa đặc trưng lâu đời của xã Bình Lợi. Tại đây, đoàn viên - lao động được tìm hiểu quy trình làm nhang thủ công, lắng nghe những câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống từ các nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm công đoạn se nhang. Hoạt động không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị mà còn góp phần thêm hiểu, thêm tự hào về giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Tham quan mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao

Chương trình “Bình Lợi – Kết nối yêu thương và trải nghiệm xanh” thu hút gần 150 đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia

Tiếp nối chương trình, đoàn tham quan mô hình trồng dưa lưới Huỳnh Long, tìm hiểu quy trình sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, tiếp cận mô hình phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường, gắn với định hướng phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa được triển khai, mang đến niềm vui và động lực cho đoàn viên, CNVC-LĐ

Cùng ngày, chương trình họp mặt "Cảm ơn người lao động" được tổ chức tại Công viên Văn hóa Láng Le trong không khí ấm áp, gần gũi. Tại đây, Ban tổ chức đã trao 70 phần quà (trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/phần) nhằm tri ân đoàn viên, CNVC-LĐ của địa phương và Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn đã luôn nỗ lực, đồng hành trong lao động, sản xuất.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được triển khai như gian hàng bình ổn giá, "Rau 0 đồng", "Trang phục 0 đồng" cùng nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá từ 5% đến 30%... Những hoạt động này góp phần hỗ trợ đoàn viên - lao động tiết kiệm chi phí sinh hoạt, giảm bớt áp lực đời sống.

Lãnh đạo xã Bình Lợi và Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn trao quà chăm lo đoàn viên - lao động

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Bữa cơm Công đoàn" với những món ăn dân dã, đậm hương vị quê nhà như đọt choại, cá kho, canh chua… Những bữa cơm được chuẩn bị chu đáo không chỉ tạo không khí gần gũi, sẻ chia mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên – lao động.

Đồng hành, sẻ chia cùng đoàn viên - lao động

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Xuân Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, Chủ tịch Công đoàn xã cho biết chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay không chỉ hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động mà còn tạo điều kiện để mọi người giao lưu, gắn kết, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc.

Bà Phạm Thị Xuân Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, Chủ tịch Công đoàn xã phát biểu tại chương trình

Theo bà, đây cũng là dịp để địa phương và tổ chức Công đoàn gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ đoàn viên, CNVC-LĐ đã luôn tận tâm, trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển của địa phương và doanh nghiệp. "Trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động" - bà Phạm Thị Xuân Hồng nhấn mạnh.


LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương khu vực Bình Dương cũ

(NLĐO)- LĐLĐ TPHCM ký quy chế phối hợp với 36 địa phương nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi công nhân lao động.

Cà phê cùng lãnh đạo, người lao động góp ý về lương

(NLĐO) - Từ những ý kiến, đề xuất của người lao động, công ty sẽ hoàn thiện phương án trả lương, góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho người lao động

LĐLĐ TPHCM ký kết phối hợp với Đảng ủy các xã, phường, đặc khu

(NLĐO) - Sự phối hợp nhằm nâng chất hoạt động Công đoàn xã, phường, đặc khu cũng như chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên - lao động

đoàn viên - lao động Tháng Công nhân CNVC-LĐ Xã Bình Lợi Công đoàn xã Bình Lợi
    Thông báo