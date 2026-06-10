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Thời sự

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng

QUỐC ANH

(NLĐO) - Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao giấy chứng nhận cho gần 250 đảng viên mới, quần chúng ưu tú đợt 1 năm 2026.

Ngày 10-6, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM và Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa tổ chức Lễ Bế giảng và trao Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2026.

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng - Ảnh 1.

Lễ Bế giảng và trao Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, thông tin sau thời gian gian học tập nghiêm túc, các nội dung, chương trình được hoàn thành theo quy định.

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, báo cáo tổng kết lớp học.

Lớp nhận thức về Đảng có 205 học viên đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình và cấp giấy chứng nhận. Trong đó, loại xuất sắc có 3 học viên, loại giỏi 22 học viên, loại khá 81 học viên, loại trung bình 99 học viên.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 38 học viên đủ điều kiện hoàn thành chương trình và cấp giấy chứng nhận. Trong đó, loại xuất sắc 1 học viên, loại giỏi 5 học viên, loại khá 10 học viên, loại trung bình 22 học viên.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TPHCM, cho biết trong bối cảnh hiện nay, cùng với những thời cơ, thuận lợi từ quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì nhiều khó khăn, thách thức mới cũng xuất hiện.

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TPHCM, phát biểu tại Lễ bế giảng.

Các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước bằng nhiều phương thức tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn là những nguy cơ mà Đảng ta luôn cảnh báo.

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TPHCM, trao giấy khen cho 4 học viên xuất sắc.

"Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân" – ông Nguyễn Khoa Hải nói.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, kết quả học tập hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất là những kiến thức đó phải được chuyển hóa thành nhận thức, thành hành động và thành kết quả cụ thể trong thực tiễn công tác.

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, bà Hồ Thị Đan Thanh, Giám đốc Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa, trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị cho lớp đảng viên mới.

Gửi gắm tới các học viên lớp nhận thức về Đảng, ông Nguyễn Khoa Hải đề nghị họ tiếp tục xây dựng động cơ vào Đảng trong sáng, đúng đắn; không ngừng học tập, lao động, công tác và rèn luyện đạo đức cách mạng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu để sớm đủ điều kiện được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng - Ảnh 6.

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, trao giấy chứng nhận nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

Các đảng viên mới cần tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác và năng lực số để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TPHCM: Trao gần 250 giấy chứng nhận cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng - Ảnh 7.

Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận.

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