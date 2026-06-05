TPHCM triển khai 3 mô hình hỗ trợ y tế ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 5-6, Sở Y tế TPHCM cho biết ngành y tế vừa tổ chức lễ ký kết chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các đơn vị thực hiện lễ ký kết

Theo Sở Y tế, tiếp nối các hoạt động hỗ trợ chuyên môn đã triển khai tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm lễ ký kết lần này nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Ngành y tế thành phố sẽ triển khai đồng bộ 3 mô hình hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Mô hình thứ nhất luân phiên có thời hạn bác sĩ và nhân viên y tế từ các bệnh viện thành phố đến trực tiếp khám chữa bệnh tại địa phương. Đây là giải pháp được áp dụng đối với những địa bàn còn khó khăn về nhân lực hoặc có tính chất đặc thù như Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được cử đến công tác trong một thời gian nhất định để trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tại chỗ.

Mô hình thứ hai là phân công bệnh viện hỗ trợ toàn diện cho trung tâm y tế khu vực.

Theo đó, một bệnh viện đa khoa có năng lực sẽ đồng hành và hỗ trợ toàn diện một trung tâm y tế khu vực về chuyên môn, đào tạo nhân lực, quản trị bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và phát triển các chuyên khoa phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Trong đợt này, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu được giao hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Long Đất, trong khi Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức.

Mô hình thứ ba là sáp nhập và chuyển đổi trung tâm y tế khu vực thành cơ sở của bệnh viện. Đây là mô hình hỗ trợ ở mức độ sâu nhất, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực chuyên môn, nhân lực và năng lực quản trị của các bệnh viện lớn.

Theo định hướng này, một số trung tâm y tế khu vực có vị trí và điều kiện phù hợp sẽ được nghiên cứu chuyển đổi thành cơ sở trực thuộc các bệnh viện của Thành phố khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ trước mắt được Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện

Cụ thể, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ trước mắt được Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện, sớm chuyển đổi thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định khi đủ điều kiện.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cũng tổ chức ký kết chương trình hỗ trợ toàn diện giữa Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Theo thỏa thuận, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ hỗ trợ về chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý hô hấp và bệnh lao cho người dân địa phương. Các chương trình hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống y tế khu vực trong thời gian tới.



