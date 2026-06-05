TPHCM triển khai 3 mô hình hỗ trợ y tế ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM triển khai 3 mô hình hỗ trợ y tế ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu

Hải Yến

(NLĐO) - Chương trình nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân

Ngày 5-6, Sở Y tế TPHCM cho biết ngành y tế vừa tổ chức lễ ký kết chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu.

Người dân khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ y tế của TPHCM - Ảnh 1.
Người dân khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ y tế của TPHCM - Ảnh 2.

Các đơn vị thực hiện lễ ký kết 

Theo Sở Y tế, tiếp nối các hoạt động hỗ trợ chuyên môn đã triển khai tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm lễ ký kết lần này nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Ngành y tế thành phố sẽ triển khai đồng bộ 3 mô hình hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Mô hình thứ nhất luân phiên có thời hạn bác sĩ và nhân viên y tế từ các bệnh viện thành phố đến trực tiếp khám chữa bệnh tại địa phương. Đây là giải pháp được áp dụng đối với những địa bàn còn khó khăn về nhân lực hoặc có tính chất đặc thù như Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm. 

Các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được cử đến công tác trong một thời gian nhất định để trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tại chỗ.

Mô hình thứ hai là phân công bệnh viện hỗ trợ toàn diện cho trung tâm y tế khu vực. 

Theo đó, một bệnh viện đa khoa có năng lực sẽ đồng hành và hỗ trợ toàn diện một trung tâm y tế khu vực về chuyên môn, đào tạo nhân lực, quản trị bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và phát triển các chuyên khoa phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương. 

Trong đợt này, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu được giao hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Long Đất, trong khi Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức.

Mô hình thứ ba là sáp nhập và chuyển đổi trung tâm y tế khu vực thành cơ sở của bệnh viện. Đây là mô hình hỗ trợ ở mức độ sâu nhất, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực chuyên môn, nhân lực và năng lực quản trị của các bệnh viện lớn. 

Theo định hướng này, một số trung tâm y tế khu vực có vị trí và điều kiện phù hợp sẽ được nghiên cứu chuyển đổi thành cơ sở trực thuộc các bệnh viện của Thành phố khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Người dân khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ y tế của TPHCM - Ảnh 3.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ trước mắt được Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện

Cụ thể, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ trước mắt được Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện, sớm chuyển đổi thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định khi đủ điều kiện.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cũng tổ chức ký kết chương trình hỗ trợ toàn diện giữa Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ hỗ trợ về chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý hô hấp và bệnh lao cho người dân địa phương.

Các chương trình hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống y tế khu vực trong thời gian tới.


Tin liên quan

Đề xuất thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề xuất thành lập cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO) - Ngành y tế TP HCM kiến nghị giao đất của bệnh viện Bà Rịa (cũ) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và chuyên khoa sản.

"Cấp cứu 115" phủ sóng tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM đặt 2 Trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện Bà Rịa và Vũng Tàu, từ nay người dân chỉ cần gọi 115 sẽ được điều phối xe cấp cứu.

Hàng trăm giám đốc trạm y tế được tập huấn, hướng đến nâng cao năng lực tuyến cơ sở

(NLĐO) - Trong bối cảnh mới, trạm y tế không chỉ thực hiện khám, chữa bệnh ban đầu mà còn quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu khám chữa bệnh dịch vụ y tế nghiên cứu khoa học bệnh viện đa khoa sở y tế hệ thống Y tế hỗ trợ y tế khu vực Bà Rịa Vũng Tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo