TPHCM: Trường ĐH Quốc tế dành 99% chỉ tiêu xét tuyển tổng hợp

Thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 của Trường ĐH Quốc tế (thành viên ĐHQG TPHCM) cho biết năm nay, trường sử dụng 2 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng và xét tuyển tổng hợp.

Phương thức xét tuyển thẳng được Trường ĐH Quốc tế thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT với 1% tổng chỉ tiêu, phương thức xét tuyển tổng hợp là 99% tổng chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển tổng hợp được thực hiện theo công thức tổng quát:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là 100. Điểm học lực gồm 3 thành phần là điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, điểm thi đánh giá năng lực 2026 và điểm học bạ nhân với các hệ số tương ứng.

Điểm học lực = k1*THPT + k2*ĐGNL + k3*Học bạ

Trong đó: THPT là điểm thi tốt nghiệp THPT = (tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển)/30 x 100.

ĐGNL là điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM = Điểm thi đánh giá năng lực/1.200 x 100.

Học bạ là điểm học bạ = (tổng điểm trung bình các môn (cuối năm lớp 10, 11 và 12) theo tổ hợp xét tuyển)/30 x 100.

Các hệ số k như sau: k1: 30-40%; k2: 40-50%; k3: 10-20%;

Tổ hợp môn dùng tính điểm THPT và điểm học bạ phải cùng tổ hợp và phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển. Trong trường hợp thí sinh thiếu một hoặc nhiều thành phần điểm tương ứng, nội dung điểm thiếu sẽ được quy đổi từ các thành phần điểm hiện có theo phương pháp như sau:

Học phí mỗi học kỳ của Trường ĐH Quốc tế từ 27 đến 32 triệu đồng (tùy ngành).

Học phí được giữ nguyên trong toàn khóa học, không tăng so với mức đã công bố tại thời điểm tuyển sinh đầu vào.

Với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, học phí từ 50 đến 100 triệu đồng.

Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các thông tin khác thí sinh xem