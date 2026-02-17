TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển

Mùa xuân không chỉ là thời khắc khởi đầu của một năm mới mà còn là biểu tượng của hòa bình, thống nhất và phát triển bền bỉ.



Mỗi góc phố trên TPHCM tràn ngập sắc xuân; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Với TPHCM - siêu đô thị lớn nhất nước, đầu tàu kinh tế, mùa xuân còn gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng. Từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 đến những mùa xuân phát triển hôm nay, mỗi chặng đường đều góp phần làm dày thêm chiều sâu khát vọng của một thành phố luôn hướng về tương lai.

Mùa xuân thống nhất 30-4-1975

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam, chấm dứt thời kỳ chiến tranh, mở ra kỷ nguyên thống nhất đất nước. Với TPHCM, đây là mùa xuân lịch sử, đánh dấu bước chuyển từ một đô thị thời chiến sang trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước.

Với TPHCM, Đại thắng mùa xuân năm 1975 là mùa xuân lịch sử; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngay sau ngày thống nhất, thành phố vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Nhưng với truyền thống đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, thành phố đã vực dậy, tạo tiền đề cho những bước chuyển quan trọng sau này.

Đổi mới 1986 - động lực bứt phá từ thực tiễn

Đến năm 1986, công cuộc đổi mới trở thành bước ngoặt lớn trong chính sách phát triển của đất nước.

"Trong những năm tháng khó khăn nhất sau năm 1975, TPHCM tiên phong trong việc tìm tòi, sáng tạo, khởi xướng nhiều mô hình kinh tế mới. Từ cách làm của thành phố, nhiều chính sách đã được thử nghiệm rồi nhân rộng cả nước, góp phần mở đường cho công cuộc đổi mới đất nước năm 1986" - PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV đúc kết.

Từ những năm tháng khó khăn sau ngày thống nhất, TPHCM đã vươn mình, phát triển mạnh mẽ; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, từ thực tiễn sinh động, Đảng bộ TPHCM luôn có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chủ trương, đường lối đúng đắn, hợp lòng dân.

Khi có đường lối đổi mới, TPHCM đã tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực, tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Nhìn lại 50 năm TPHCM phát triển và khát vọng vươn tầm

Ông Trần Hoàng Ngân khẳng định nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, TPHCM đã khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước khi đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia và hơn 25% GDP.



TPHCM không ngừng vươn lên và phát triển với khát vọng mạnh mẽ; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không dừng lại ở đó, những đóng góp của TPHCM vượt xa chỉ số GDP hay ngân sách. Thành phố còn là "phòng thí nghiệm thể chế" của Việt Nam - nơi nhiều chính sách, cơ chế được thí điểm trước khi trở thành luật áp dụng trên toàn quốc.

Những dấu ấn ấy là minh chứng sinh động cho vai trò to lớn của TPHCM. Trên vai mình, thành phố gánh sứ mệnh đầu tàu, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển cho cả nước.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, trong 50 năm qua, bằng tất cả ý chí và quyết tâm, TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn và ý nghĩa.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đã tạo ra nhiều đột phá và đổi mới; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TPHCM cũng tạo ra nhiều đột phá và đổi mới. Thành phố là nơi khởi nguồn của nhiều chính sách, nhiều cơ chế kinh tế mới của đất nước. Thành phố cũng là nơi thí điểm các chính sách, đặc biệt là các chính sách về kinh tế thị trường.

TPHCM không chỉ là điển hình của sự đổi mới mà còn là nơi hội tụ và phát triển các giá trị văn hóa, là trung tâm giáo dục - đào tạo của cả nước. Đây là kết quả của sự đầu tư không ngừng nghỉ với tinh thần đổi mới sáng tạo.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về rực rỡ trên TPHCM - Thành phố mang tên Bác với khí thế mới, khát vọng mới; Ảnh: QUANG LIÊM

Bước vào giai đoạn hiện tại và tương lai, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu phát triển quốc gia. Trong bài phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh TPHCM phải tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu; là nơi để Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn, là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

Năm 2026, thành phố hướng tới tăng trưởng kinh tế trên 10%, thể hiện quyết tâm vươn lên mạnh mẽ từ mùa xuân của khát vọng.

Từ mùa xuân thống nhất năm 1975 đến mùa xuân phát triển hôm nay, TPHCM không chỉ là một đô thị lịch sử mà còn là biểu tượng của khát vọng vượt lên thử thách, của tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Mỗi mùa xuân ấy - từ hòa bình thống nhất đến phát triển bền vững - là dấu mốc đầy cảm hứng, chứng minh rằng TPHCM hôm nay đang tiếp nối quá khứ vẻ vang để hướng tới tương lai rạng rỡ hơn bao giờ hết.