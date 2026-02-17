HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển

PHAN ANH

(NLĐO) - Từ mùa xuân thống nhất 1975, TPHCM không ngừng bứt phá, vượt khó, khẳng định khát vọng vươn lên, trở thành động lực phát triển của cả nước

Mùa xuân không chỉ là thời khắc khởi đầu của một năm mới mà còn là biểu tượng của hòa bình, thống nhất và phát triển bền bỉ.

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển - Ảnh 1.

Mỗi góc phố trên TPHCM tràn ngập sắc xuân; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Với TPHCM - siêu đô thị lớn nhất nước, đầu tàu kinh tế, mùa xuân còn gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng. Từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 đến những mùa xuân phát triển hôm nay, mỗi chặng đường đều góp phần làm dày thêm chiều sâu khát vọng của một thành phố luôn hướng về tương lai.

Mùa xuân thống nhất 30-4-1975

Đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam, chấm dứt thời kỳ chiến tranh, mở ra kỷ nguyên thống nhất đất nước. Với TPHCM, đây là mùa xuân lịch sử, đánh dấu bước chuyển từ một đô thị thời chiến sang trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước.

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển - Ảnh 2.

Với TPHCM, Đại thắng mùa xuân năm 1975 là mùa xuân lịch sử; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngay sau ngày thống nhất, thành phố vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Nhưng với truyền thống đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, thành phố đã vực dậy, tạo tiền đề cho những bước chuyển quan trọng sau này.

Đổi mới 1986 - động lực bứt phá từ thực tiễn

Đến năm 1986, công cuộc đổi mới trở thành bước ngoặt lớn trong chính sách phát triển của đất nước.

"Trong những năm tháng khó khăn nhất sau năm 1975, TPHCM tiên phong trong việc tìm tòi, sáng tạo, khởi xướng nhiều mô hình kinh tế mới. Từ cách làm của thành phố, nhiều chính sách đã được thử nghiệm rồi nhân rộng cả nước, góp phần mở đường cho công cuộc đổi mới đất nước năm 1986" - PGS.TS, Nhà giáo Ưu tú Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV đúc kết.

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển - Ảnh 3.

Từ những năm tháng khó khăn sau ngày thống nhất, TPHCM đã vươn mình, phát triển mạnh mẽ; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, từ thực tiễn sinh động, Đảng bộ TPHCM luôn có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chủ trương, đường lối đúng đắn, hợp lòng dân.

Khi có đường lối đổi mới, TPHCM đã tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực, tăng tốc phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Nhìn lại 50 năm TPHCM phát triển và khát vọng vươn tầm

Ông Trần Hoàng Ngân khẳng định nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, TPHCM đã khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước khi đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia và hơn 25% GDP.

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển - Ảnh 4.

TPHCM không ngừng vươn lên và phát triển với khát vọng mạnh mẽ; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Không dừng lại ở đó, những đóng góp của TPHCM vượt xa chỉ số GDP hay ngân sách. Thành phố còn là "phòng thí nghiệm thể chế" của Việt Nam - nơi nhiều chính sách, cơ chế được thí điểm trước khi trở thành luật áp dụng trên toàn quốc.

Những dấu ấn ấy là minh chứng sinh động cho vai trò to lớn của TPHCM. Trên vai mình, thành phố gánh sứ mệnh đầu tàu, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển cho cả nước.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, trong 50 năm qua, bằng tất cả ý chí và quyết tâm, TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn và ý nghĩa.

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đã tạo ra nhiều đột phá và đổi mới; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TPHCM cũng tạo ra nhiều đột phá và đổi mới. Thành phố là nơi khởi nguồn của nhiều chính sách, nhiều cơ chế kinh tế mới của đất nước. Thành phố cũng là nơi thí điểm các chính sách, đặc biệt là các chính sách về kinh tế thị trường.

TPHCM không chỉ là điển hình của sự đổi mới mà còn là nơi hội tụ và phát triển các giá trị văn hóa, là trung tâm giáo dục - đào tạo của cả nước. Đây là kết quả của sự đầu tư không ngừng nghỉ với tinh thần đổi mới sáng tạo.

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển - Ảnh 6.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về rực rỡ trên TPHCM - Thành phố mang tên Bác với khí thế mới, khát vọng mới; Ảnh: QUANG LIÊM

Bước vào giai đoạn hiện tại và tương lai, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu phát triển quốc gia. Trong bài phát biểu chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh TPHCM phải tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu; là nơi để Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn, là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

Năm 2026, thành phố hướng tới tăng trưởng kinh tế trên 10%, thể hiện quyết tâm vươn lên mạnh mẽ từ mùa xuân của khát vọng.

Từ mùa xuân thống nhất năm 1975 đến mùa xuân phát triển hôm nay, TPHCM không chỉ là một đô thị lịch sử mà còn là biểu tượng của khát vọng vượt lên thử thách, của tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Mỗi mùa xuân ấy - từ hòa bình thống nhất đến phát triển bền vững - là dấu mốc đầy cảm hứng, chứng minh rằng TPHCM hôm nay đang tiếp nối quá khứ vẻ vang để hướng tới tương lai rạng rỡ hơn bao giờ hết.

TPHCM - Từ mùa xuân thống nhất đến mùa xuân phát triển - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

"Với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu vĩ đại hơn nữa, lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc".

Trích phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2025)

Tin liên quan

Dấu ấn của TPHCM trong năm 2025 qua những con số

Dấu ấn của TPHCM trong năm 2025 qua những con số

(NLĐO) - Những con số "biết nói" đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hành động và khát vọng phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới

Bính Ngọ 2026: TPHCM sẽ khởi công những dự án hạ tầng nào?

(NLĐO) - TPHCM bước vào năm 2026 với loạt công trình hạ tầng chiến lược đồng loạt khởi công, mở rộng kết nối và tạo lực đẩy phát triển liên vùng.

TP HCM dũng cảm “xé rào”

Ông Phạm Chánh Trực (bí danh Năm Nghị) - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - là một trong những chứng nhân của giai đoạn TP HCM "xé rào", đổi mới

TPHCM khát vọng vươn lên Mùa xuân thống nhất mùa xuân phát triển TPHCM không ngừng bứt phá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo