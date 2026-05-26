Pháp luật

TPHCM: Tuyên án hai cha con cưỡng đoạt tiền CSGT

Trần Thái

(NLĐO) - HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý an toàn giao thông

Ngày 26-5, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với Lê Văn Lành (SN 1963; quê TPHCM) cùng 2 đồng phạm là Lê Gia Bảo (SN 1995, con trai Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". 

Quay phim để đòi "tiền tháng"

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Lành khai việc bị cáo nhận tiền từ các cán bộ CSGT là do họ tự nguyện cho tiền "xăng xe" trong quá trình bị cáo đi làm các chuyên đề về an toàn giao thông. 

TPHCM: Lời khai gây ngỡ ngàng của hai cha con cưỡng đoạt tiền của CSGT theo tháng - Ảnh 1.

Lần lượt (từ trái sang) là bị cáo Lê Văn Lành, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Gia Bảo -Ảnh: TP

Bị cáo thừa nhận mỗi tháng nhận từ nhiều CSGT số tiền từ 5 đến 7 triệu đồng. Lành không trực tiếp nhận tiền mà yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của con trai là Lê Gia Bảo, tài khoản của người tình hoặc sai Nguyễn Tuấn Anh đến gặp trực tiếp để lấy tiền mặt.

Khi được hỏi về việc thường xuyên lui tới gặp lãnh đạo các đội CSGT, bị cáo Lành khai rằng mục đích chỉ là để... "tặng sách". Về các hình ảnh, video quay lén quy trình làm việc của CSGT mà đồng phạm gửi về, bị cáo khẳng định chỉ dùng để "làm tư liệu" chứ không dùng đe dọa.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, bị cáo Lành đã lôi kéo con trai là Lê Gia Bảo và bạn là Nguyễn Tuấn Anh sử dụng các thiết bị như nón lưỡi trai gắn camera giấu kín, máy quay phim để bí mật ghi hình các tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên đường. Sau khi có được các đoạn phim quay cảnh CSGT có thiếu sót trong lễ tiết, tác phong hoặc nghiệp vụ, Lành sẽ liên lạc với các cán bộ là Tổ trưởng hoặc Chỉ huy các Đội CSGT để đe dọa, ép buộc họ phải đưa "tiền tháng" để bỏ qua.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1-2023 đến tháng 4-2025, nhóm của Lành đã cưỡng đoạt của hơn 30 cán bộ CSGT, với tổng số tiền lên tới hơn 1,5 tỉ đồng. Trong đó, Lành chiếm hưởng phần lớn (hơn 1,3 tỉ đồng), chia cho Bảo khoảng 150 triệu đồng và Tuấn Anh khoảng 17 triệu đồng. 

Bản án nghiêm khắc

Cơ quan chức năng cũng xác định Lê Văn Lành từng là phóng viên của Tạp chí người cao tuổi. Tại thời điểm xảy ra vụ án, tạp chí nơi Lành làm việc không phân công Lành thực hiện chuyên đề liên quan đến CSGT. 

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý an toàn giao thông và làm mất trật tự an toàn xã hội. Hành vi này có sự bàn bạc, phân công vai trò chặt chẽ và phạm tội nhiều lần nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt Lê Văn Lành 15 năm tù; Lê Gia Bảo 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tuấn Anh 12 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Công an làm việc với hai vợ chồng đăng thông tin sai sự thật về CSGT

