Pháp luật

Đánh CSGT để giải cứu anh trai vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi xin bỏ qua lỗi vi phạm cho anh trai không được, Thành dùng 2 ghế nhựa tấn công CSGT.

Ngày 11-5, Công an phường Bình Phú, TPHCM đã làm việc với Nguyễn Minh Thành, 44 tuổi, để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đánh CSGT để giải cứu anh trai vi phạm nồng độ ở mức kịch khung - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Thành tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 9-5, tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT, Công an TPHCM) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường Bình Phú.

Lúc 20 giờ 20, CSGT phát hiện ông Đặng Văn Hoàng, 59 tuổi, điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hoàng là mức 0,937 mg/l khí thở (gấp đôi mức kịch trần).

Khi CSGT lập biên bản, Thành (em ông Hoàng) đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Thành sau đó dùng 2 ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đánh cán bộ CSGT nhằm cản trở việc xử lý và tạo điều kiện cho ông Hoàng điều khiển xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương để lẩn trốn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an mời cả 2 về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đồng thời, Thành cũng khai đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm Nguyễn Minh Thành theo quy định pháp luật.

CLIP: Nguyễn Minh Thành khai nhận tại cơ quan công an.

Đánh CSGT để giải cứu anh trai vi phạm nồng độ ở mức kịch khung - Ảnh 2.

Thành dùng ghế tấn công CSGT.

Đánh CSGT để giải cứu anh trai vi phạm nồng độ ở mức kịch khung - Ảnh 3.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Thành.


Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe 50 cc của nam sinh bị “độ” lên gấp 3 lần, luật sư nói về mức phạt

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh ở Đắk Lắk điều khiển trong vụ tai nạn giao thông có dung tích thực tế cao gấp 3 lần thiết kế ban đầu.

CSGT sẽ cẩu xe về nơi tạm giữ nếu tài xế dừng, đỗ sai quy định và không có mặt

(NLĐO) - Với ô tô dừng đỗ sai quy định và vắng mặt tài xế, xe sẽ bị cẩu về nơi tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Audio: Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk nói lý do khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ nam sinh tử vong

(NLĐO) - Cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

