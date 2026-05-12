Đánh CSGT để giải cứu anh trai vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung

Ngày 11-5, Công an phường Bình Phú, TPHCM đã làm việc với Nguyễn Minh Thành, 44 tuổi, để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra, tối 9-5, tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT, Công an TPHCM) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường Bình Phú.

Lúc 20 giờ 20, CSGT phát hiện ông Đặng Văn Hoàng, 59 tuổi, điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Hoàng là mức 0,937 mg/l khí thở (gấp đôi mức kịch trần).

Khi CSGT lập biên bản, Thành (em ông Hoàng) đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Thành sau đó dùng 2 ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đánh cán bộ CSGT nhằm cản trở việc xử lý và tạo điều kiện cho ông Hoàng điều khiển xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương để lẩn trốn.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an mời cả 2 về trụ sở làm việc. Tại đây, ông Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đồng thời, Thành cũng khai đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm Nguyễn Minh Thành theo quy định pháp luật.

