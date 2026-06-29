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Văn hóa - Văn nghệ

TPHCM tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu

Kim Ngân. Ảnh: Quốc Thanh

(NLĐO) - TPHCM tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026 nhằm tôn vinh gia trị gia đình Việt và những tấm gương xây dựng đời sống văn hóa.

Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày 29-6, tại Nhà hát Thành phố, Ban Chỉ đạo công tác gia đình TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2026).

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh gia đình luôn là nền tảng của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách, gìn giữ các giá trị văn hóa và tạo dựng nguồn lực con người cho sự phát triển bền vững của thành phố. 

Trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng mở, việc xây dựng gia đình hạnh phúc càng mang ý nghĩa chiến lược.

TPHCM tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu - Ảnh 1.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bìa phải) trao bằng khen cho các gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu năm 2026

Xây dựng đời sống văn hóa

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, những năm qua, công tác gia đình và phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. 

Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" hằng năm luôn duy trì trên 90%; tình trạng bạo lực gia đình tiếp tục giảm; Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng đi vào thực tiễn, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, nhân ái trong cộng đồng.

104 gia đình được tuyên dương năm nay là những tấm gương tiêu biểu trong lao động, học tập, xây dựng đời sống văn hóa và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Nhiều gia đình có nhiều thế hệ chung sống hòa thuận, nuôi dạy con cháu thành đạt, giữ gìn truyền thống tốt đẹp, đồng thời có nhiều đóng góp cho cộng đồng tại địa phương.

TPHCM tuyên dương 104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu - Ảnh 2.

104 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026 cho 38 đội thi đại diện các phường, xã và đặc khu trên địa bàn.

Kết quả, 3 giải nhất được trao cho các đội đến từ phường Long Phước, phường Bình Dương và phường Tam Thắng. 

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải nhì, 9 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc.

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