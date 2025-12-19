TPHCM tuyên dương 262 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu

Đại diện các doanh nghiệp nhận giấy khen từ lãnh đạo Thuế TPHCM

Nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, ngày 19-12, Thuế TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên dương 262 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho 436.050 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trên địa bàn. Đây là những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2024 được Cục Thuế và Thuế TPHCM tặng giấy khen.

Theo đó, 52 doanh nghiệp tiêu biểu được Cục Thuế tặng giấy khen và 210 doanh nghiệp được Thuế TP HCM tặng giấy khen.

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TPHCM, cho biết với phương châm "lấy Người nộp thuế làm trung tâm phục vụ", ngành thuế thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách thuế, đóng góp tích cực cho ngân sách thành phố.

Đến thời điểm hiện tại, Thuế TPHCM đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao năm 2025 với tổng thu ngân sách 581.900 tỉ đồng, đạt 116% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

"Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 không chỉ là thành quả của ngành thuế TPHCM mà còn là sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất, cùng doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế để tập trung sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình."- ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh.