Kinh tế

KIDO bị phạt, truy thu thuế tiền tỉ sau kiểm tra thuế 2023-2024

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã cổ phiếu KDC) vừa công bố thông tin bất thường về việc bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Theo quyết định số 3621 ngày 12-12 của Cục Thuế (Bộ Tài chính), Công ty CP Tập đoàn KIDO có 2 hành vi vi phạm: khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần.

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu), KIDO bị phạt hơn 528 triệu đồng.

Với hành vi khai sai không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp KIDO bị phạt hơn 42,2 triệu đồng. Tổng mức phạt 2 hành vi trên là hơn 570,2 triệu đồng.

KIDO bị phạt, truy thu thuế tiền sau kiểm tra thuế 2023-2024 - Ảnh 1.

KIDO bị phạt sau kiểm tra thuế 2023-2024 - Ảnh chụp website KIDO

Về biện pháp khắc phục hậu quả, KIDO buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 2,6 tỉ đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 502 triệu đồng (tính đến hết ngày 5-12).

Cục Thuế cũng yêu cầu KIDO giảm lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển kỳ sau năm 2024 hơn 5,9 tỉ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ kê khai tháng 12-2024 hơn 7,8 triệu đồng.

Cũng liên quan đến KIDO, theo nghị quyết vừa công bố, KIDO sẽ chuyển nhượng 36,3 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn điều lệ tại Kido Foods, cho Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.

Tin liên quan

Thêm 3 công ty bất động sản bị xử phạt

Thêm 3 công ty bất động sản bị xử phạt

(NLĐO) - Trong số này, 2 công ty có người đại diện pháp luật đứng tên tại nhiều công ty khác nhau.

Một nhà phân phối hàng công nghệ bị phạt và truy thu thuế hàng tỉ đồng

(NLĐO)- DigiWorld bị cơ quan thuế phạt, truy thu và yêu cầu khắc phục tiền thuế đối với tổng số tiền lên gần 7,67 tỉ đồng.

TPHCM: Ba doanh nghiệp vàng bị phạt, tịch thu hơn 54 gram vàng trang sức

(NLĐO) - Ba doanh nghiệp kinh doanh vàng này hoạt động trên địa bàn tại phường Phú Thạnh

KIDO Tập đoàn KIDO KDC khai thuế sai khai sai
