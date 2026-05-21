Vùng miền Đông Nam Bộ

TPHCM: Xã Long Sơn đề xuất điều chỉnh hơn 6.000 m² đất thành khu hành chính cao 6 tầng

Ngọc Giang

(NLĐO)-Xã Long Sơn lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 theo hướng mở rộng khu hành chính tập trung, trụ sở công an và nghĩa trang địa phương

Ngày 21-5, UBND xã Long Sơn, TPHCM tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn.

Theo UBND xã Long Sơn, quy hoạch phân khu 1/2.000 đảo Long Sơn trước đây đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt và là cơ sở để triển khai nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trọng điểm trên địa bàn.

TPHCM: Xã Long Sơn đề xuất điều chỉnh hơn 6.0000 m2 đất thành khu hành chính cao 6 tầng - Ảnh 1.

Đơn vị tư vấn đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 xã Long Sơn

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu về quản lý nhà nước, tổ chức không gian phát triển cũng như hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã phát sinh nhiều nhiệm vụ mới. Qua rà soát, hệ thống hạ tầng hành chính - công vụ hiện hữu chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Theo phương án điều chỉnh, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Long Sơn sẽ được mở rộng từ hơn 4.900 m² lên khoảng 6.202 m², hình thành khu hành chính tập trung cao 6 tầng với mật độ xây dựng 40%.

Ngoài ra, địa phương cũng điều chỉnh công năng trụ sở UBND xã hiện hữu thành Ban Chỉ huy Quân sự xã; mở rộng trụ sở Công an xã lên khoảng 10.000 m².

TPHCM: Xã Long Sơn đề xuất điều chỉnh hơn 6.0000 m2 đất thành khu hành chính cao 6 tầng - Ảnh 2.

Người dân xã Long Sơn nêu ý kiến về đề xuất điều chỉnh

Một số hạng mục giao thông cũng được đề xuất điều chỉnh như nắn chỉnh tuyến đường phía Đông dẫn vào Trường Tiểu học Long Sơn; điều chỉnh hướng tuyến đường 28 tháng 4 nhằm tránh chồng lấn khu vực Di tích Nhà Lớn Long Sơn và Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn; điều chỉnh tuyến đường Ngô Lợi.

Đáng chú ý, nghĩa trang xã Long Sơn dự kiến được mở rộng từ khoảng 1,1 ha lên gần 3,85 ha để đáp ứng nhu cầu an táng của người dân trong thời gian tới.

UBND xã Long Sơn cho biết việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm đồng bộ giữa quy hoạch được duyệt với yêu cầu đầu tư xây dựng các công trình hành chính - chính trị, quốc phòng, an ninh và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

TPHCM: Xã Long Sơn đề xuất điều chỉnh hơn 6.0000 m2 đất thành khu hành chính cao 6 tầng - Ảnh 3.

Một góc xã Long Sơn, TPHCM nơi có Dự án Hóa Dầu Long Sơn, tổng vốn hơn 5 tỉ USD

Đồng thời, việc rà soát, cập nhật và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn được đánh giá là cần thiết, khách quan và phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhiều người dân xã Long Sơn bày tỏ sự đồng thuận với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000, cho rằng việc này sẽ tạo động lực phát triển và hoàn thiện hạ tầng địa phương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị địa phương cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng các tác động liên quan để bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị và đời sống dân sinh.

(NLĐO) - Cuộc vây bắt nhanh gọn trên đường liên thôn ở xã Long Sơn, TPHCM đã lật tẩy đối tượng tàng trữ nửa ký ma túy đá.

(NLĐO) - Ở xã đảo Long Sơn, TP HCM, nghề đan lục bình đã hình thành hơn 20 năm

(NLĐO)- Người dân tận mắt chứng kiến hệ thống vận hành, giám sát môi trường của Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD, doanh nghiệp cam kết về trách nhiệm với cộng đồng

Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý nhà nước TPHCM hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh quy hoạch lấy ý kiến trung tâm hành chính Long Sơn
