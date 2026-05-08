TPHCM: Xã Long Sơn kiến nghị đầu tư hàng ngàn tỉ đồng cho hạ tầng chiến lược

Chiều 8-5, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với xã Long Sơn nhằm nắm tình hình hoạt động và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn Nguyễn Tấn Cường cho biết địa phương đang gặp nhiều khó khăn liên quan đất đai và quy hoạch. Ngoài ra, xã cũng gặp khó trong xử lý các vấn đề liên quan đất lâm nghiệp.

Địa phương cũng kiến nghị tháo gỡ các thủ tục thuê đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trên sông, đồng thời đề xuất hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề phù hợp với định hướng phát triển mới.

Về quy hoạch, xã Long Sơn kiến nghị TPHCM chấp thuận điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 đối với đảo Long Sơn và đảo Gò Găng để làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch tổng thể đang tổ chức lập. Bên cạnh đó, xã đề xuất đầu tư 3 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn gần 4.500 tỉ đồng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể, đó là dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận đoạn vòng quanh núi Nứa kết hợp đường Thoại Ngọc Hầu nối ra đường Nguyễn Phong Sắc, dài gần 5 km với tổng vốn hơn 2.100 tỉ đồng.

Dự án thứ hai là công viên hồ Mang Cá rộng khoảng 37 ha với tổng mức đầu tư 1.690 tỉ đồng.

Dự án còn lại là tuyến đường vào nhà máy nhiệt điện LNG dài khoảng 1,9 km, vốn đầu tư khoảng 685 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã gợi mở nhiều giải pháp để xã Long Sơn tháo gỡ vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đánh giá cao nỗ lực của xã Long Sơn trong công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Theo ông Võ Văn Minh, Long Sơn được định hướng phát triển thành nơi đáng sống với các loại hình đô thị, dịch vụ và du lịch sinh thái gắn với cảnh quan rừng ngập mặn, sông biển.

Chủ tịch HĐND TPHCM lưu ý khu vực Gò Găng cần ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, hạn chế các ngành công nghiệp thâm dụng đất, hướng tới mô hình sử dụng lao động chất lượng cao và chuyển đổi số; đồng thời thống nhất một số nội dung kiến nghị của địa phương.

Lãnh đạo TPHCM cũng đề nghị địa phương rà soát quỹ đất công, chuẩn bị sẵn hạ tầng và quỹ đất sạch để sẵn sàng thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới.