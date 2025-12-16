TPHCM xây dựng 2 cầu bộ hành, chuẩn bị đón Tết 2026

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai xây dựng 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng; đồng thời cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B và Cầu bến C – Ba Son (phường Sài Gòn), theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Theo văn bản này, Phòng Quản lý Đường thủy được giao chủ trì, phối hợp hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để triển khai cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B và Cầu bến C – Ba Son, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026.

Phòng Quản lý Xây dựng công trình giao thông đường bộ chủ trì hướng dẫn các thủ tục liên quan việc đầu tư xây dựng 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30-4-2026.

Sở Xây dựng giao Phòng Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 được giao phối hợp với UBND phường Sài Gòn và nhà đầu tư chuẩn bị các công việc liên quan mặt bằng tại khu vực Cầu bến B và Cầu bến C – Ba Son, phục vụ triển khai cải tạo, chỉnh trang đúng tiến độ.

Đối với nhà đầu tư, Công ty TNHH TMDV Great Wealth được đề nghị chủ động liên hệ, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan để được hướng dẫn, hoàn tất các thủ tục theo quy định. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị, phòng chuyên môn khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trước đó, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TPHCM về đề xuất triển khai dự án xây dựng 2 cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng và cải tạo, chỉnh trang Cầu bến B, Cầu bến C – Ba Son. Theo đánh giá, đường Tôn Đức Thắng dài hơn 1 km, rộng 14 - 24 m, là một trong những trục giao thông ven sông quan trọng của trung tâm thành phố. Trong khi đó, Cầu bến B (kết cấu bê-tông cốt thép, dài 172 m, rộng 18 m) và Cầu bến C (kết cấu chữ T, dài 19 m) hiện để trống.

Hiện nay, khu vực Bến Bạch Đằng mới được chỉnh trang đoạn từ Cột cờ Thủ Ngữ đến cầu tàu số 1, trong khi Cầu bến B và C vẫn còn bỏ trống, chưa được khai thác, dù nhu cầu không gian công cộng và vận tải thủy tại trung tâm thành phố rất lớn. Việc sửa chữa, nâng cấp 2 cầu bến này được Sở Xây dựng đánh giá là cần thiết.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 80 tỉ đồng, trong đó phần xây dựng 2 cầu bộ hành khoảng 50 tỉ đồng và phần cải tạo 2 cầu bến khoảng 30 tỉ đồng. Dự án do nhà đầu tư tài trợ toàn bộ theo hình thức PPP – hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán từ ngân sách.