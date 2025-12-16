HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM 16-12: Vận hành bến xe buýt Lê Minh Xuân

Thiện An

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ làm việc về chống khai thác IUU tại TPHCM; vận hành bến xe buýt 70 tỉ đồng; "có lối ra" cho vụ việc Khu dân cư 710...

Bí thư Thành ủy TPHCM nói "có lối ra" cho vụ việc Khu dân cư 710

Sáng 16-12, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 12 TPHCM đã tiếp xúc cử tri phường Dĩ An và phường Đông Hòa (khu vực Bình Dương cũ), sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Liên quan Khu dân cư 710, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra lại vụ việc. Bí thư Thành ủy nhận định vụ việc này "có lối ra" và giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tổng hợp, chuyển ý kiến của đại biểu Quốc hội đến cơ quan điều tra.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vuong-mac-tai-khu-dan-cu-710-bi-thu-thanh-uy-tphcm-noi-co-loi-ra-196251216130858558.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 16-12: Vận hành bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh 1.

Trong từng ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lắng nghe và có trao đổi ngay để làm rõ vấn đề, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào. Ảnh: Duy Phú

Thanh tra Chính phủ làm việc về chống khai thác IUU tại TPHCM

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Long Hải (TPHCM) về công tác Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham gia cùng đoàn có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/doan-cong-tac-cua-thanh-tra-chinh-phu-lam-viec-ve-chong-khai-thac-iuu-tai-tphcm-196251216130636721.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 16-12: Vận hành bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh 2.

Đoàn công tác trực tiếp lên tàu cá ngư dân để kiểm tra thực tế công tác chống khai thác IUU. Ảnh: Ngọc Giang

Vận hành bến xe buýt 70 tỉ đồng

TPHCM chính thức công bố đưa vào hoạt động Bến xe buýt Lê Minh Xuân, xã Bình Lợi. Bến xe có tổng diện tích gần 14.000 m2, tổng mức đầu tư gần 70 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất tiếp giáp đường Võ Hữu Lợi, đối diện cầu Cống 4 Kênh B, xã Bình Lợi, TPHCM.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-van-hanh-ben-xe-buyt-70-ti-dong-196251216134230486.htm
Thông tin nổi bật tại TPHCM 16-12: Vận hành bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh 3.

Bến xe buýt Lê Minh Xuân rộng 14.000 m2, được đầu tư đồng bộ nhiều công trình phụ trợ. Ảnh: Chí Nguyên

Sắp cấm xe lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn để bảo trì

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông qua hầm sông Sài Gòn phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động đường hầm sông Sài Gòn. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-3-ngay-nua-cam-xe-luu-thong-qua-duong-ham-song-sai-gon-196251216134808412.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 16-12: Vận hành bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh 4.

Đường hầm sông Sài Gòn. Ảnh: Anh Vũ

Thông tin mới vụ nuôi nhốt nhiều hổ, gấu, báo tại TPHCM

Liên quan đến việc Cục Cảnh sát môi trường (C05), Bộ Công an kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở ở TPHCM đang nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã như hổ, gấu, báo…, ngày 16-12, đại diện cơ sở này đã lên tiếng phản hồi trước thông tin này.

Theo đại diện của Khu du lịch Thủy Châu (phường Đông Hòa, TPHCM) - nơi nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã, trước đó đơn vị đã có báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vu-nuoi-nhot-nhieu-ho-gau-bao-tai-tphcm-dai-dien-khu-du-lich-thuy-chau-noi-da-bao-cao-19625121609195988.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM 16-12: Vận hành bến xe buýt Lê Minh Xuân - Ảnh 6.

Một con hổ được nuôi nhốt tại Khu Du lịch Thủy Châu. Ảnh: Thanh Thảo


