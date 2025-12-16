TPHCM xin ý kiến 4 bộ về dự án cầu, đường Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án cầu, đường Cần Giờ - Vũng Tàu hơn 104.400 tỉ đồng

Theo UBND TPHCM, dự án do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đề xuất đầu tư, với tên gọi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư là UBND TPHCM, nhà đầu tư chịu trách nhiệm huy động 100% nguồn vốn, gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại, không sử dụng vốn đầu tư công; Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Dự án có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ, TPHCM) và điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng). Tuyến đi qua khu vực vịnh Gành Rái, nơi có điều kiện địa chất - thủy văn phức tạp vùng ven biển.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 104.410 tỉ đồng, đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Thời gian thực hiện dự kiến khởi công vào tháng 6-2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý III/2029.

UBND TPHCM cho biết dự án có quy mô lớn, liên quan và có khả năng tác động đến nhiều lĩnh vực như hoạt động hàng hải, vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng và quy hoạch. Do đó, để có đầy đủ cơ sở phục vụ công tác thẩm định và xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định, UBND TPHCM đề nghị các bộ, ngành quan tâm phối hợp, cho ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, gửi về UBND TPHCM trước ngày 25-12-2025.