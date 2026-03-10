TPHCM: Xử lý tài xế tự ý gắn thêm đèn ô tô gây chói mắt người khác

Ngày 10-3, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết vừa xử phạt ông T.V.H (56 tuổi, ngụ phường An Lạc) do tự ý gắn 2 đèn bên hông ô tô, gây ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông.

Ông T.V.H tại cơ quan công an.

Trước đó, CSGT TPHCM ghi nhận một đoạn clip trên mạng xã hội với nội dung ô tô con biển số TPHCM chạy trên đường Xuân Hồng, hướng về đường Trường Chinh, phường Bảy Hiền. Ô tô này lắp thêm đèn chiếu sáng 2 bên hông (bên dưới gương chiếu hậu), gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện khác.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Phòng CSGT Công an TPHCM đã mời ông H. đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận mình là người đã điều khiển ô tô trên.



Ông H. bị CSGT xử phạt lỗi "lắp thêm đèn cả 2 bên thành xe" theo Nghị định 168/2024, mức phạt tiền là 1,5 triệu đồng; buộc khôi phục tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định, tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định.

Ô tô của ông T.V.H lắp thêm đèn gây chói mắt

Theo Phòng CSGT, tình trạng sử dụng đèn tự chế với nguồn sáng lớn diễn ra khá phức tạp, phổ biến từ xe máy, xe con tới xe khách, xe tải…, không chỉ xuất hiện trên các quốc lộ mà còn tại các tuyến đường trong khu dân cư tại đô thị.

Đây là mối nguy hiểm thường trực đối với người tham gia giao thông, cần phải xử lý nghiêm khắc để hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Để ngăn chặn tình trạng này, yêu cầu đặt ra là cần có sự phối hợp vào cuộc quyết liệt từ nhiều cơ quan chức năng.