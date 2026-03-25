Bạn đọc

TPHCM: Xử lý tài xế xe khách vi phạm trên đường Tân Sơn

Anh Vũ

(NLĐO) - Tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xử phạt tài xế chạy ngược chiều.

CLIP: Xe khách chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn.

Ngày 25-3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử phạt tài xế N.V.S (42 tuổi) do hành vi chạy ngược chiều tại tuyến đường có biển cấm.

img

Tài xế N.V.S tại cơ quan công an.

Trước đó, Đội CSGT Tân Sơn Nhất tiếp nhận phản ánh từ người dân về xe khách biển số TPHCM lưu thông ngược chiều trên đường Tân Sơn, phường Tân Sơn nên vào cuộc xác minh.

Lực lượng CSGT nhanh chóng mời tài xế S. đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế S. thừa nhận hành vi. Người này bị CSGT lập biên bản lỗi "đi ngược chiều tại tuyến đường có biển cấm".

Theo Nghị định 168/2024, tài xế S. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết hành vi đi ngược chiều không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt với xe khách chở nhiều người. Do đó, người dân cần tuân thủ biển báo, đi đúng phần đường. Đặc biệt, không vì tiện lợi trước mắt mà đánh đổi an toàn.

Danh sách phạt nguội xe máy tùy tiện băng qua đường sắt ở TPHCM

(NLĐO) - Với lý do "tiện đường", nhiều người dân đã bất chấp an toàn để băng qua đường sắt.

