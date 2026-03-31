Công an TPHCM ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết

Tin-ảnh: PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát đi thông báo về những điều cần nắm khi đi máy bay để tránh các tình huống gây mất an ninh trật tự tại sân bay.

Ngày 31-3, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM vừa phát đi thông báo mới nhất về những điều cần nắm khi sử dụng dịch vụ hàng không dân dụng để tránh các tình huống gây mất an ninh trật tự tại sân bay.

Theo Công an TPHCM, trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không, hành khách có thể gặp phải những thay đổi bất ngờ như đổi cửa ra máy bay (boarding gate) hoặc điều chỉnh giờ bay. 

Công an TPHCM ra khuyến cáo mới nhất, người đi máy bay cần biết - Ảnh 1.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần lưu ý khi đi máy bay. Ảnh: PHẠM DŨNG

Đây là những tình huống khá phổ biến tại các cảng hàng không và thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan trong quá trình khai thác. 

Việc hiểu rõ các lý do này sẽ giúp người dân giữ bình tĩnh, hợp tác với nhân viên hàng không và tránh những phản ứng tiêu cực gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại sân bay.

Trước hết, một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là máy bay đến muộn. Khi tàu bay phục vụ chuyến bay của bạn hạ cánh trễ, trong khi cửa ra tàu bay dự kiến đang được sử dụng cho chuyến bay khác, hãng hàng không buộc phải điều phối sang cửa khác hoặc thay đổi giờ khởi hành để đảm bảo quá trình khai thác diễn ra an toàn và hợp lý.

Bên cạnh đó, các sự cố kỹ thuật tại cửa ra tàu bay cũng có thể khiến kế hoạch ban đầu bị thay đổi. Những trục trặc như hệ thống kiểm tra vé, thiết bị quét mã hoặc băng chuyền hành lý gặp lỗi sẽ buộc sân bay phải chuyển hành khách sang khu vực khác nhằm duy trì hoạt động thông suốt.

Ngoài ra, việc thay đổi loại máy bay cũng là một yếu tố quan trọng. Vì lý do kỹ thuật hoặc khai thác, tàu bay ban đầu có thể không đảm bảo điều kiện hoạt động, buộc hãng phải thay thế bằng máy bay khác để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Không chỉ vậy, các yêu cầu từ lực lượng an ninh hoặc bộ phận điều phối mặt đất cũng có thể dẫn đến việc thay đổi vị trí đỗ máy bay hoặc cửa ra tàu bay. Những tình huống này thường liên quan đến yếu tố an toàn, an ninh hoặc điều phối tổng thể tại sân bay.

Vì vậy, để hạn chế những bất tiện và tránh phát sinh các hành vi gây mất trật tự, hành khách nên chủ động theo dõi thông tin qua hệ thống loa thông báo và bảng điện tử (FIDS) tại sân bay. 

Cần lưu ý rằng thông tin trên thẻ lên máy bay có thể thay đổi so với thực tế, do đó việc cập nhật thường xuyên là rất cần thiết. Sự bình tĩnh, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn sẽ góp phần xây dựng môi trường hàng không văn minh, an toàn cho tất cả mọi người.

hàng không máy bay Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo