TPHCM yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, nước uống phục vụ 2 kỳ thi quy mô lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TPHCM yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, nước uống phục vụ 2 kỳ thi quy mô lớn

Đặng Trinh

(NLĐO)- Hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống... phục vụ công tác thi.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ra thông báo liên quan công tác tổ chức 2 kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

TPHCM yêu cầu đảm an toàn thực phẩm, nước uống phục vụ hai kỳ thi quy mô lớn - Ảnh 1.

Hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống... phục vụ công tác thi

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác thi, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung, gồm: Tiếp tục rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong nhà trường.

Đối với các đơn vị có tổ chức bán trú, bếp ăn tập thể, căng tin hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, nước uống, phải kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp; hợp đồng cung cấp dịch vụ; điều kiện vận chuyển, giao nhận, bảo quản, chế biến, chia suất ăn; thực hiện ba bước, lưu mẫu thức ăn, nhật ký vệ sinh, sổ giao nhận thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Chỉ tiếp tục sử dụng dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được nhà trường giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện.

Hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, trưởng điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng làm công tác thi.

Trường hợp điểm thi, điểm chấm thi có bố trí hoặc thuê đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống, cơm hộp, suất ăn sẵn, nước uống đóng chai, nước uống bình, quán ăn, nhà hàng hoặc dịch vụ ăn uống lưu động phục vụ hội đồng thi, đơn vị phải lập danh sách theo mẫu để báo cáo. 

Các cơ sở giáo dục, điểm thi, điểm chấm thi chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, chính quyền địa phương, cơ sở y tế và các đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, chứng từ, mẫu lưu, thông tin về nhà cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy xuất và xử lý tình huống phát sinh...

TPHCM đã và đang hoàn tất các công tác chuẩn bị 2 kỳ thi với quy mô lớn nhất cả nước sau sáp nhập, đó là kỳ thi lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ở kỳ thi lớp 10, TP HCM có 151.269 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường công lập. TP HCM tổ chức 242 điểm thi trải rộng khắp cả 3 khu vực, bao gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng số 6.443 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD-ĐT đánh giá TPHCM chịu áp lực đặc biệt lớn do số lượng thí sinh, cán bộ, giáo viên, các lực lượng phối hợp thuộc nhóm đông nhất cả nước. Báo cáo của Sở GD-ĐT cho biết tổng số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở TP HCM là 142.899 em, trong đó có 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để đóng góp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách để đóng góp xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

(NLĐO)- Trong thông tin kết quả hoạt động của ngành GD-ĐT, Sở GD-ĐT TPHCM đã có nhiều đề xuất, kiến nghị.

Sở GD-ĐT TPHCM nói rõ chuyện thi hay xét tuyển lớp 10

(NLĐO)- Ngành GD-ĐT TP đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương

tốt nghiệp THPT chịu trách nhiệm kỳ thi tốt nghiệp kỳ thi tốt nghiệp THPT mất an toàn bữa ăn học đường thi lớp 10 kỳ thi lớp 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo