TPHCM yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, nước uống phục vụ 2 kỳ thi quy mô lớn

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ra thông báo liên quan công tác tổ chức 2 kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống... phục vụ công tác thi

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác thi, Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung, gồm: Tiếp tục rà soát toàn bộ hoạt động tổ chức bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, căng tin, nhà ăn, nước uống, suất ăn sẵn và các dịch vụ ăn uống trong nhà trường.

Đối với các đơn vị có tổ chức bán trú, bếp ăn tập thể, căng tin hoặc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, nước uống, phải kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý của nhà cung cấp; hợp đồng cung cấp dịch vụ; điều kiện vận chuyển, giao nhận, bảo quản, chế biến, chia suất ăn; thực hiện ba bước, lưu mẫu thức ăn, nhật ký vệ sinh, sổ giao nhận thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Chỉ tiếp tục sử dụng dịch vụ đối với các đơn vị cung cấp có thông tin rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ, đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và được nhà trường giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện.

Hiệu trưởng các trường học, trưởng điểm thi, trưởng điểm chấm thi chịu trách nhiệm rà soát việc tổ chức cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng làm công tác thi.

Trường hợp điểm thi, điểm chấm thi có bố trí hoặc thuê đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống, cơm hộp, suất ăn sẵn, nước uống đóng chai, nước uống bình, quán ăn, nhà hàng hoặc dịch vụ ăn uống lưu động phục vụ hội đồng thi, đơn vị phải lập danh sách theo mẫu để báo cáo.

Các cơ sở giáo dục, điểm thi, điểm chấm thi chủ động phối hợp với Sở An toàn thực phẩm, chính quyền địa phương, cơ sở y tế và các đoàn kiểm tra khi có yêu cầu; cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, chứng từ, mẫu lưu, thông tin về nhà cung cấp suất ăn, nước uống, dịch vụ ăn uống và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, truy xuất và xử lý tình huống phát sinh...

TPHCM đã và đang hoàn tất các công tác chuẩn bị 2 kỳ thi với quy mô lớn nhất cả nước sau sáp nhập, đó là kỳ thi lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ở kỳ thi lớp 10, TP HCM có 151.269 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường công lập. TP HCM tổ chức 242 điểm thi trải rộng khắp cả 3 khu vực, bao gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên với tổng số 6.443 phòng thi. Để phục vụ kỳ thi này, thành phố đã huy động hơn 17.700 giáo viên, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và giám sát.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD-ĐT đánh giá TPHCM chịu áp lực đặc biệt lớn do số lượng thí sinh, cán bộ, giáo viên, các lực lượng phối hợp thuộc nhóm đông nhất cả nước. Báo cáo của Sở GD-ĐT cho biết tổng số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay ở TP HCM là 142.899 em, trong đó có 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.