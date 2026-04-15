TPHCM yêu cầu có trách nhiệm với từng cây trồng

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố năm 2026.

Có kế hoạch chăm sóc

Kế hoạch được ban hành với mục đích động viên các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, tăng độ che phủ. Từ đó, tạo cho TPHCM có môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, gia tăng diện tích mảng xanh trong từng khu vực, vừa có ý nghĩa phòng hộ môi trường, vừa phục vụ nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe cho người dân.

UBND TPHCM yêu cầu tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" thiết thực, hiệu quả; đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Đảm bảo phương châm "Trồng cây nào sống cây ấy". Do vậy từng cây trồng, từng khu vực trồng cây phải thường xuyên có người chịu trách nhiệm quản lý. Sau khi trồng phải có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo tỉ lệ cây sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Dự kiến lễ phát động cấp thành phố diễn ra vào ngày 19-5, tại Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TPHCM.

Trồng cây trước, chi hỗ trợ sau

Đối với việc trồng cây phân tán năm 2026, sau khi kế hoạch trồng cây phân tán được ban hành, UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo công tác trồng cây trên địa bàn, bao gồm chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đã có nhu cầu đăng ký cây trồng chủ động mua cây giống và tổ chức trồng cây.

Cuối năm (khoảng tháng 10, 11), Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện trồng cây phân tán của các địa phương để tổng hợp đánh giá, báo cáo hỗ trợ kinh phí trồng cây theo quy định.

Tại kế hoạch, TPHCM hướng dẫn ưu tiên chọn trồng các loài cây gỗ lớn; cây từ 2 năm tuổi trở lên, chiều cao bình quân từ 1m trở lên, cây phát triển tốt, tán cân đối, không cong queo, không sâu bệnh, cây đã được đảo bầu ổn định trước khi xuất vườn 15 ngày. Cây trồng phải được cắm cọc để cố định và phát triển, tránh bị gió làm ngã đổ chết cây.

Tổ chức phát động trồng cây vào các ngày lễ, trọng tâm là ngày sinh nhật Bác Hồ 19-5, ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, ngày Quốc tế môi trường 5-6.



