Lao động

TPHCM yêu cầu doanh nghiệp phải công bố thưởng Tết trước 20-12

Huỳnh Như

(NLĐO) - Sở Nội vụ TPHCM đề nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 và báo cáo đầy đủ tình hình tiền lương năm 2025 trước ngày 20-12.

Sở Nội vụ TPHCM vừa đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn sớm xây dựng và công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, nhằm bảo đảm quan hệ lao động ổn định trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

TPHCM yêu cầu doanh nghiệp phải công bố thưởng Tết trước 20-12 - Ảnh 1.

TPHCM yêu cầu doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết 2026 trước ngày 20-12

Phải chi trả đúng hạn

Cơ quan này yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với tổ chức đại diện người lao động để thống nhất phương án trả lương, thưởng dựa trên hợp đồng, thỏa ước lao động và quy chế nội bộ. Kế hoạch thưởng Tết phải được hoàn tất trước ngày 20-12 và thông báo rõ cho người lao động, bao gồm mức thưởng, các khoản hỗ trợ, thời gian nghỉ Tết và lịch trả lương.

Doanh nghiệp được nhắc phải chi trả đúng hạn, tránh nợ lương, nợ thưởng – yếu tố dễ dẫn đến tranh chấp lao động dịp cuối năm. Trường hợp khó khăn về tài chính, đơn vị sử dụng lao động phải sớm thông tin cho tổ chức Công đoàn cơ sở và báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để phối hợp hỗ trợ, xây dựng phương án thưởng phù hợp.

Khẩn trương triển khai

Sở Nội vụ cũng yêu cầu tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm cải thiện chế độ, phúc lợi của người lao động trong dịp Tết.

Về công tác thống kê, các doanh nghiệp phải gửi báo cáo tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 theo mẫu khảo sát đính kèm. Phiếu khảo sát có thể tải qua mã QR, từ website Sở Nội vụ và gửi bằng hình thức trực tuyến, email hoặc nộp trực tiếp. Doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao thực hiện theo hướng dẫn của ban quản lý từng khu vực.

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai để người lao động an tâm làm việc, đồng thời phản ánh kịp thời những vướng mắc để được hướng dẫn xử lý.

TPHCM: Khởi xướng mô hình dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật

TPHCM: Khởi xướng mô hình dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật

(NLĐO) - Người khuyết tật chỉ bất tiện, không bất hạnh - Đó là thông điệp từ một lớp dạy nghề miễn phí ở TPHCM

TPHCM đặt mục tiêu trên 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng lao động điện tử

(NLĐO)- Số lượng doanh nghiệp sử dụng HĐLĐ điện tử hiện nay chưa tương xứng với quy mô lao động và người sử dụng lao động tham gia thị trường lao động

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại TPHCM từ 1-1-2026

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, mức lương tối thiểu mới theo ba vùng đối với người lao động được chính thức áp dụng.

Sở Nội vụ người lao động TPHCM tết dương lịch Tết Nguyên đán
